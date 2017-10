Il Palmanova Outlet Village sempre più green con la ricarica per le auto elettriche

AIELLO DEL FRIULI – Il Palmanova Outlet Village è sempre più smart e green. La ricarica veloce 'fast charge' per auto elettriche arriva all’outlet friulano. Sono state attivate tre colonnine di ricarica veloce per auto elettriche realizzate da Enel. Adatte per qualsiasi veicolo elettrico oggi in commercio, le installazioni rientrano nel progetto EVA+ (Electric Vehicles Arteries) e sono nate al fine di sostenere la mobilità elettrica a lunga percorrenza. L’obiettivo è garantire una maggiore possibilità di rifornimento ai veicoli che percorreranno le tratte extraurbane. Grazie al supporto di vari marchi automobilistici (Renault, Nissan, Bmw, Volkswagen e Audi) e della principale utility elettrica austriaca, la Verbund, ENEL punterà a realizzare 200 colonnine di ricarica veloce su tratte extraurbane (180 in Italia e le altre 20 in Austria). Il programma è co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito di 'Connecting Europe Facility'.

Sarà possibile effettuare la ricarica completa del proprio veicolo in soli 20 minuti. Sono state individuate apposite aree e punti strategici, tra cui il Palmanova Outlet Village, dove installare le colonnine: centri commerciali, outlet, hotel e ristoranti, Comuni e stazioni di servizio. «Il posizionamento strategico sull’A4 Venezia-Trieste del Village, la vicinanza con l’Austria, la Slovenia e la Croazia e le località balneari di Grado e Lignano Sabbiadoro - commenta il direttore del Palmanova Outlet Village, Domenico Casagrande - rendono la nostra destinazione perfetta per l’attuazione di questo progetto». Hanno aderito a questa iniziativa anche gli altri outlet della 'Land of Fashion', ovvero Valdichiana Outlet Village, Mantova Outlet Village, Franciacorta Outlet Village, Puglia Outlet Village, così come diversi punti Aci e Comuni italiani (Barberino del Mugello, Firenze, Orvieto, Cassino, Tortona, Trivolzio, Vicolungo, Carpi, Albisola Superiore, Ronco Scrivia, Sant’Ilario d’Enza e Terranova Bracciolini). Di particolare rilevanza la collaborazione con l’Automobile Club d’Italia.

«Le colonnine posizionate al Village – puntualizza Giada Marangone, marketing manager del Village – sono state attivate lo scorso fine settimana e vanno ad aggiungersi a quelle già presenti, installate da Tesla. L’intento è offrire sempre maggiori servizi alla nostra clientela e rispettare l’ambiente. Anche la recente playground del Village, che riproduce la stella a nove punte, simbolo distintivo della città UNESCO di Palmanova, è stata realizzata totalmente con materiali eco friendly e si muove verso una maggiore sensibilità nei confronti della natura e dello sviluppo sostenibile».