C'è l'Atalanta per l'esordio casalingo del Tavagnacco

TAVAGNACCO - E’ giunto il momento dell’esordio casalingo per il Tavagnacco, che sabato 7 ottobre alle 15 giocherà al Comunale di via Tolmezzo contro il Mozzanica per il secondo turno del Campionato 2017/18. Una squadra, quella bergamasca, che nella prima giornata è stata sconfitta dalla Juventus per 3 a 0, e che quindi arriverà in Friuli per rifarsi, rinfrancata anche dall’apparentamento con l’Atalanta. Dopo Juventus, Fiorentina, Empoli e Sassuolo, quindi, un’altra società del calcio maschile ha deciso di investire nella serie A femminile.

Le parole di mister Cassia

Il Tavagnacco è pronto per la sfida alle bergamasche per riproporre quanto di buono fatto vedere a Reggio Emilia contro il Sassuolo, quando una strepitosa Lana Clelland è stata capace di segnare 4 reti regalando la vittoria alle gialloblu. Mister Amedeo Cassia è deciso a riproporre l’11 di quella sfida, dovendo ancora rinunciare a Roberta Filippozzi, fermata da un problema a un piede. «Ci siamo preparati per una partita importante, che ci potrebbe consentire di aumentare il divario con le squadre che stanno sotto di noi in classifica. Il Campionato è appena iniziato ma dobbiamo dimenticarci quanto di buono fatto a Reggio Emilia e affrontare la sfida con il Mozzanica come fosse una battaglia. Si tratta di una squadra tosta e ben organizzata e quindi – aggiunge il mister gialloblu – dovremo dare il massimo per portare a casa i 3 punti». Sulla formazione, Cassia conferma di voler dare fiducia a chi è partita dal primo minuto contro il Sassuolo.

Frizza dovrebbe partire titolare

Tra le titolari, quindi, dovrebbe esserci anche Gloria Frizza, che ha ricevuto gli elogi del mister dopo il match della scorsa settimana. «Sono contenta della prestazione mia e della squadra: ho giocato in un ruolo, quello di centrale, che a Tavagnacco non avevo mai ricoperto, ed è andata bene. A Reggio Emilia siamo state tutte brave a mantenere l’equilibrio tra i vari reparti per tutti i 90 minuti. In un campionato incerto come quello di quest’anno – conclude – era importante partire con il piede giusto. Ora vogliamo continuare su questa strada». Ospite della società per la sfida contro l’Atalanta Mozzanica, sarà la neoeletta miss Fvg, Giulia Moreale.

Le altre partite della seconda giornata della serie A femminile: Brescia-Sassuolo, Fimauto Valpolicella-Empoli Ladies, Fiorentina-Pink Bari, Juventus-Res Roma, Ravenna Woman-Agsm Verona.