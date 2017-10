Sabato alle 12 il funerale di Luciano Lunazzi

UDINE – Saranno celebrati sabato alle 12, al cimitero di San Vito, a Udine, i funerali di Luciano Lunazzi, l’artista hippy trovato morto mercoledì sera nella sua casa di via Albona. Una persona umile Lunazzi, che ha vissuto la vita appieno, e che proprio per questo è diventato un personaggio molto amato in Friuli. Ne sono prova le tante attestazioni di stima che ha ricevuto dopo la sua scomparsa.

Tanti anche coloro che hanno voluto contribuire alle spese per il suo funerale dando un sostegno al fratello di Luciano, con amici, artisti o semplici cittadini che stanno dando un aiuto concreto alle raccolte avviate a La Tavernetta di via Cividale e al Caffè dei Libri di via Poscolle.

A dare un contributo sarà anche il Comune di Udine, come conferma l’assessore Federico Pirone. «Faremo la nostra parte – assicura – per dare a un artista eccentrico e originale, che ha avuto la capacità di creare in maniera naturale un'empatia positiva con le persone, il saluto che merita». Pirone si dice disponibile anche a incontrare la famiglia e gli amici più stretti per organizzare qualcosa nei prossimi mesi in memoria di Lunazzi. «Dire che tipo di iniziativa è prematuro – conclude Pirone – ne parleremo con chi è sempre stato vicino a Lunazzi e un modo lo troveremo certamente. La nostra disponibilità è massima».