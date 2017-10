Gli eventi in programma sabato 7 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 7 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

Sua maestà la castagna celebrata a Soffumbergo

Sua maestà la castagna, frutto simbolo dell’autunno, come da tradizione ogni ottobre torna a essere celebrata a Valle di Soffumbergo, in Comune di Faedis, dov’è attiva la Pro Loco più piccola d’Italia. L’associazione per tre fine settimana consecutivi (7-8, 14-15 e 21-22 ottobre) propone infatti la 37ma edizione della Festa delle Castagne e del Miele di Castagno. I dettagli, sono disponibili, qui.

‘Hotel Reborn’

Appuntamento sabato 7 ottobre, alle 21, al Teatro San Giorgio di Udine con Rebi Rivale. La cantautrice, accompagnata da una band d’eccezione, presenta l’intimo ‘Hotel Reborn’ e, in anteprima assoluta, il videoclip de ‘L’uomo nero’ realizzato dalla giovane udinese Aurora Ovan. Ingresso libero.

‘La casa a chi lavora’: nuova mostra fotografica per il Cid di Torviscosa

La collezione fotografica della Snia Viscosa - Caffaro, una delle più importanti raccolte italiane di fotografia industriale, regala una nuova mostra che sarà inaugurata il 7 ottobre al Cid Centro Informazione Documentazione di Torviscosa, la città friulana costruita quasi dal nulla proprio dalla Snia Viscosa negli anni Trenta. Maggiori info, qui.

XVI edizione nazionale di ‘Invito a Palazzo’: alla scoperta di Palazzo Contarini

Anche per quest’anno la Fondazione Friuli aderisce all’iniziativa ‘Invito a Palazzo’ e sabato 7 ottobre aprirà la propria sede di via Manin 15 (Palazzo Contarini, detto anche ‘Palazzo d’Oro’) organizzando delle visite guidate in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico ‘Sello’ di Udine, per accompagnare cittadini, turisti e appassionati alla scoperta delle opere d'arte e dell'archivio storico conservati nel Palazzo. Tutti i dettagli e gli orari delle visite guidate, qui.

Guidata dagli Angeli: presentazione alla Libreraria Perl'Anima

Il nuovo libro Guidata dagli Angeli verrà presentato a Udine, sabato 7 ottobre, 18.30, alla Libreria Perl'Anima (via Pordenone 58): assieme all'autrice ci saranno anche la pranoterapeuta e Master Reiki Menegon e i suoi numerosi pazienti che hanno ottenuto guarigioni anche fisiche. Maggiori info, qui.

La Casa delle Donne riprende con i laboratori, gli incontri e i seminari

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, si terrà il seminario gratuito ‘Devo... voglio... posso...fare da sola?’, a cura dell’associazione Genitori in Cammino. Il seminario esperienziale è gratuito ed è rivolto a tutte le mamme che si trovano ad affrontare la difficile condizione del genitore al singolare. Tutte le info, qui.

A Pulfero si festeggia il castagno gigante

Le dimensione è imponente: 25 metri di altezza, 9 di circonferenza. Gli anni sono dunque tantissimi: siamo attorno ai 400. È il castagno di Pegliano, estrema frazione del Comune di Pulfero. Dopo la prima dell’anno scorso, il 6, 7 e 8 ottobre andrà in scena la seconda festa in onore di questo imponente albero del 1600, uno dei più vecchi d’Europa, «un simbolo nell’ambito del progetto per il recupero delle piante secolari», fa sapere Mauro Pierigh, presidente della sezione Coldiretti di Pulfero e dell’associazione culturale Tarcetta. I dettagli, sono disponibili, qui.

In alto i vini: due appuntamenti in rifugio

Il primo appuntamento è per sabato 7 ottobre, sotto i bastioni meridionali del Monte Cogliàns, al Rifugio Tolazzi di Collina di Forni Avoltri con le aziende Bressan (Farra d’Isonzo), Denis Montanar (Villa Vicentina), Marco Sara (Savorgnano del Torre), Franco Terpin (San Floriano del Collio), Zidarich (Prepotto). Maggiori info, qui.

Nuovo locale a Udine per il 'popolo della notte': apre ’Five’

Nel locale, che inaugurerà il 7 ottobre, troverete un sacco di musiche diverse, che già amate o che amerete: la discoteca più classica, il club techno, il locale indie, e poi hip hop, house, dub, rock, il reggaeton e altro ancora. Maggiori info, qui.

‘Ottobre rosa... e piccante’

Sabato 7 e domenica 8 ottobre a Udine e nell'hinterland andrà in scena ‘Peperoncino Day: contro i tumori una lotta piccante’, iniziativa per far conoscere l'importanza di una sana e corretta alimentazione abbinata al piccante e, è stato detto, per raccogliere fondi proponendo al pubblico un bouquet di prodotti agroalimentari del Friuli Venezia Giulia in cambio di un'offerta da devolvere alla Lilt. Maggiori info, qui.