La Gsa scalda i motori per la trasferta di Mantova

UDINE - La Gsa Udine si avvia ad affrontare il suo secondo impegno stagionale in quel di Mantova, dove domenica, alle 18, affronterà la Dinamica Generale. Sarà un nuovo banco di prova per gli uomini di coach Lardo che, nell’esordio con la Fortitudo Bologna, hanno palesato ancora qualche lacuna da colmare per potere essere competitivi per le primissime posizioni della classifica. Sul banco degli imputati sono finiti soprattutto gli italiani, con l’eccezione di Pellegrino e in parte di Diop, che non sono riusciti a supportare le buone prestazioni di Veideman e di Dykes.

Dovrebbe rientrare Nobile

Dando uno sguardo al primo turno concluso con il posticipo di lunedì sera in cui l’Alma Trieste ha vinto per 78 a 73 sul campo della neopromossa Orzinuovi, si può osservare che i prossimi avversari dei bianconeri hanno sconfitto fuori casa per 73 a 67 il Bergamo Basket, altra neopromossa del girone. Decisive nel frangente le prove dell’americano Brownridge, autore di 23 punti e del lungo friulano Candussi (21 punti), confermato in Lombardia dopo l’ultima positiva stagione.

Per la trasferta lombarda, coach Lardo dovrebbe avere a disposizione tutti i giocatori del roster bianconero, incluso il playmaker Nobile che, nel match con la Fortitudo Bologna, era stato risparmiato a causa di alcuni dolori alla schiena. Regolamente presenti agli allenamenti anche Diop e Ferrari che pure non erano in perfette condizioni fisiche con i bolognesi.

Coriandoli molto cari

Ha destato stupore e più di qualche perplessità la sanzione di ben 495 euro inflitta dal giudice sportivo alla Gsa per il lancio di coriandoli durante l’esordio casalingo 'collettivo sporadico, senza colpire, che ha provocato l’interuzione della gara per le operazioni di pulizia del campo di gioco'. Parlare di applicazione del principio di proporzionalità della pena, se non di semplice buon senso, per un fatto veniale come quello preso in esame, risulta estremamente difficile. Ma 'dura lex sed lex', si sa.

Abbonamenti

La società, ragionevolmente felice per il sold-out della gara d’esordio, ha prorogato la campagna abbonamenti fino alla prossima gara casalinga con Ravenna. L’obiettivo dichiarato, dopo avere superato quota 1.800, è quello di raggiungere le 2.000 tessere staccate, un traguardo verosimilmente mai raggiunto nella storia della pallacanestro udinese.

Televisione

Come per la scorsa stagione, anche per quella in corso Udinese Tv seguirà in trasferta le prove della Gsa. Primo appuntamento stagionale domenica a Mantova con la telecronaca in diretta di Max Fontanini.