Gli eventi in programma domenica 8 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma l'8 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

Magia delle Mani e Festa delle Zucche Cividale

‘Magia delle Mani e Festa delle Zucche’: arriva a Cividale del Friuli, l’8 ottobre, la manifestazione che dalle 9 alle 19 animerà le piazze del Centro Storico e in Borgo Brossana, dando spazio a 180 espositori che offriranno ai visitatori una visione d'insieme di arti manuali, vecchi mestieri e tradizioni che si vanno ormai perdendo con dimostrazioni dal vivo. Maggiori dettagli, qui.

A Pulfero si festeggia il castagno gigante

Dopo la prima dell’anno scorso, il 6, 7 e 8 ottobre andrà in scena la seconda festa in onore di questo imponente albero del 1600, uno dei più vecchi d’Europa, «un simbolo nell’ambito del progetto per il recupero delle piante secolari», fa sapere Mauro Pierigh, presidente della sezione Coldiretti di Pulfero e dell’associazione culturale Tarcetta. Maggiori info, qui.

A Sutrio arriva ‘Farine di flor’: mulini e delizie della Carnia

Farine di Flor - Mulini, farine e delizie della Carnia: la cultura contadina, la coltivazione dei cereali e i prodotti che da tempo immemorabile ne derivano sono al centro di questo gustoso e rustico appuntamento che anima l’8 ottobre il caratteristico borgo di Sutrio, nelle montagne del Friuli Venezia Giulia. I dettagli, qui.

'Sposarsi con Stile'

I futuri sposi sono tutti invitati! Dalle 10 di domenica 8 ottobre, a Villa de Claricini Dornpacher (via Boiani 4 - Bottenicco di Moimacco) è infatti in programma l’evento annuale dedicato a chi sta organizzando (o sta pensando di organizzare) il ‘giorno più bello’. Maggiori info, qui.

Sua maestà la castagna celebrata a Soffumbergo

Sua maestà la castagna, frutto simbolo dell’autunno, come da tradizione ogni ottobre torna a essere celebrata a Valle di Soffumbergo, in Comune di Faedis, dov’è attiva la Pro Loco più piccola d’Italia. L’associazione per tre fine settimana consecutivi (7-8, 14-15 e 21-22 ottobre) propone infatti la 37ma edizione della Festa delle Castagne e del Miele di Castagno. I dettagli, sono disponibili, qui.

Ciclo-escursione fra ville e mulini

Parte da Ronchis domenica 8 ottobre 2017 La Roste: ciclo-escursione fra ville e mulini lungo le strade di Ippolito Nievo e di Ernest Hemingway. Alla scoperta del territorio della Bassa friulana fra boschi planiziali, corsi d'acque e ville padronali. Con soste a Flambruzzo, Regina del Bosco, da Bepo a Bugnins. Ritrovo a Ronchis nell'area festeggiamenti alle 9.30. I chilometri da percorrere non sono pochi, circa 50, ma gli appassionati non mancheranno. Gli organizzatori gradiscono/gradirebbero qualche tocco vintage sulle biciclette o nell'abbigliamento, per ricreare ulteriormente l'atmosfera del turismo slow che vogliono promuovere con queste iniziative. Maxi pasta finale di ristoro a Ronchis per tutti i partecipanti.

Castagnata al Centro di Aggregazione Giovanile

Domenica 8 ottobre a partire dalle 10 il Centro di Aggregazione Giovanile Punto Incontro Giovani del Comune di Udine si apre alla comunità del quartiere Aurora per festeggiare l’arrivo dell’autunno e l’inizio dell’anno scolastico, con castagne calde per tutti. L’evento si svolgerà in contemporanea con l’iniziativa ‘il mercatino dell’usato - Robis Di Une Volte’, che viene realizzato negli spazi adiacenti al Punto Incontro Giovani ogni seconda domenica del mese. Il Punto Incontro Giovani è aperto il lunedì dalle 16.00 alle 18.30, da martedì a giovedì dalle 16 alle 19 e il venerdì dalle 20 alle 23. Per informazioni contattare: puntoincontrogiovani@gmail.com, FB: Pig Cag, oppure telefonare allo 0432/582109 o 340/5701800.

The Groove Factory festeggia i suoi 10 anni

Per festeggiare questo traguardo insieme, domenica 8 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con inizio alle 20.30, saliranno sul palco allievi e insegnanti della scuola di musica The Groove Factory insieme ad alcuni ospiti che in questi anni hanno collaborato con la scuola. Maggiori info, qui.

Ciclismo: ultima gara di stagione per il Fvg

Con il Gp Città di Cividale la cui 10^ edizione si disputa domenica 8 ottobre si chiude la stagione di ciclismo si strada del Friuli VG. La gara riservata agli juniores, il cui ritrovo avrà luogo a Borgo S. Pietro presso il bar 'Ai buoni amici', vedrà alla partenza, fissata per le ore 10, un centinaio di ciclisti provenienti da formazioni del Triveneto che affronteranno un tracciato ripetuto 9 volte per complessivi 126 km nel territorio del comune di Cividale del Friuli. I dettagli, qui.

F@Mu: arriva la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Dopo il successo delle scorse 4 edizioni e in particolare di quella del 2016 che ha visto l’adesione di 790 luoghi espositivi e la partecipazione di circa 60.000 persone, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo torna per il quinto anno consecutivo anche nel 2017. Tutte le sedi museali aderenti sono disponibili cliccando qui.

‘Colori d’autunno’: 40 vetture d’epoca in Alta Val del Torre

Il Club friulano veicoli d'epoca (Cfve) chiude in bellezza una stagione annuale con il tradizionale raduno ‘Colori d'autunno’ che per il 2017 coinvolge il territorio dell'alta Val del Torre. Domenica 8 ottobre, presso la sede sociale di Remanzacco alle 10, si ritroveranno una quarantina di esemplari di vetture e di moto d'epoca per recarsi in corteo sino a Villanova delle Grotte. I dettagli, sono disponibili qui.

Torna ’Ville e Chiesette aperte nel Medio Friuli’

Per ‘Ville e Chiesette aperte nel Medio Friuli’ 2017 suggestive dimore storiche e pregevoli luoghi di culto nel Medio Friuli apriranno nuovamente (domenica 8 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30) i loro battenti al pubblico per raccontare la propria affascinante storia, quella delle proprie famiglie, delle piante secolari che abitano i loro giardini e delle eccellenze letterarie di cui il Medio Friuli è straordinariamente ricco. Maggiori info, qui.

La Casa delle Donne riprende con i laboratori, gli incontri e i seminari

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, si terrà il seminario gratuito ‘Devo... voglio... posso...fare da sola?’, a cura dell’associazione Genitori in Cammino. Il seminario esperienziale è gratuito ed è rivolto a tutte le mamme che si trovano ad affrontare la difficile condizione del genitore al singolare. I dettagli, qui.

‘Ottobre rosa... e piccante’

Sabato 7 e domenica 8 ottobre a Udine e nell'hinterland andrà in scena ‘Peperoncino Day: contro i tumori una lotta piccante’, iniziativa per far conoscere l'importanza di una sana e corretta alimentazione abbinata al piccante e, è stato detto, per raccogliere fondi proponendo al pubblico un bouquet di prodotti agroalimentari del Friuli Venezia Giulia in cambio di un'offerta da devolvere alla Lilt. Maggiori info, qui.