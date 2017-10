Sarà riasfaltata la rotonda di via Tavagnacco 

UDINE - Lunedì 9 ottobre 2017 sarà riasfaltata la rotonda di piazzale Ciceri tra via Tavagnacco e le vie Puintat e Pascats che necessita di un urgente rifacimento del manto stradale fortemente usurato.

Il traffico da e per viale Tricesimo e la strada provinciale Osovana verrà sempre consentito, ma in senso unico alternato in corrispondenza della rotatoria di piazzale Ciceri, dove sarà instradato il traffico proveniente da via Pascat e Via Puintat.

Dal 9 ottobre invece ci sarà l'istituzione del divieto di transito su via Tavagnacco, in corrispondenza delle intersezioni con le vie Piemonte, Graonet in Comune di Udine e delle vie Padova e IV Novembre nel Comune di Tavagnacco. Di conseguenza i veicoli provenienti dal centro città verranno fatti proseguire lungo via Feletto e via Piemonte, e quelli da nord saranno deviati lungo via Padova e via IV Novembre.



Per tutta la durata dei lavori, le fermate Saf di via Tavagnacco civico 8, civico 29, civico 56, civico 71, civico 113, civico 138, fronte civico 153 saranno temporaneamente sospese. L'utenza potrà fruire delle fermate extraurbane di viale Tricesimo, lungo il percorso di deviazione.