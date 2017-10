Inaugurata la nuova sede di Confartigianato a Tarcento

TARCENTO - E’ stata inaugurata questa mattina a Tarcento, in via Udine 39, la nuova sede locale di Confartigianato. Al taglio del nastro hanno preso parte numerosi imprenditori della zona assieme a diversi amministratori locali, a partire dal padrone di casa, il sindaco Mauro Steccati, e ancora ai funzionari e dipendenti che ogni giorno danno gambe all’associazione. Al saluto del presidente di zona Giusto Maurig sono seguiti gli interventi dei presidenti di Confartigianato-Imprese Udine, Graziano Tilatti, e di Confartigianato Udine Servizi, Daniele Cuciz, che anzitutto ha ringraziato i suoi predecessori, «per aver deciso di dar corpo a questo importante investimento che rafforza la nostra lunga presenza qui a Tarcento».

Lunga come ha ricordato anche Tilatti, che tornato con il pensiero ai primi passi mossi dall’associazione, nel primo dopoguerra. «E’ allora che questa grande famiglia è nata. Ha dato il suo contributo a farci risollevare dal conflitto come lo ha dato dopo il terribile sisma del 1976. Ricordo con nettezza com’era Tarcento allora: la guardo oggi con orgoglio, mirabilmente ricostruita anche grazie al contributo del mondo artigiano. Sono un presidente fortunato, perché mi sono trovato a guidare un’associazione fatta di persone e dirigenti capaci di ascoltare, di lavorare insieme e con buon senso. Lo faremo ancora. Per voi - ha aggiunto Tilatti rivolgendosi ai tanti soci presenti - che siete stati capaci ancora una volta durante l’ultima, grave crisi economica, di prendervi le vostre responsabilità. Grazie per quello che avete fatto». Il presidente ha infine rivolto un appello alla politica affinché «premi chi si impegna ad aprire un’attività e mette a disposizione il proprio talento per creare sviluppo e lavoro».

La nuova sede - benedetta stamattina da mons. Duilio Corgnali - rinnova l’impegno dell’associazione sul territorio. Lo spazio è stato completamente rinnovato, più grande del precedente, per servire al meglio le numerose imprese insediate in questa zona. «E’ un contenitore nuovo e bello - ha sottolineato dal canto suo Cuciz -, ma l’anima di questi uffici sono le 5 signore che ci lavorano. Con passione, competenza e simpatia. A loro va il nostro grazie».