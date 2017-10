E' agli arresti domiciliari ma guida e per giunta ubriaco

UDINE – Si trovava agli arresti domiciliari, ma questo non gli ha impedito di mettersi alla guida, completamente ubriaco, provocando un incidente stradale. E’ accaduto tra sabato 7 e domenica 8 ottobre all’incrocio tra le vie Montello e Tricesimo, a Udine, con il protagonista della vicenda, un marocchino di 28 anni, che è stato arrestato per evasione e guida in stato di ebbrezza.

L’uomo si era messo alla guida di un autocarro sfrecciando per le strade di Udine. Precedenze non rispettate e un semaforo attraversato con il rosso a folle velocità prima di schiantarsi contro un muretto, a poca distanza dalla vetrina di un negozio. All’arrivo della polizia, sul sedile del mezzo, è stata ritrovata una bottiglia di vino…vuota!

Il 28enne, a quel punto, uscito da solo dall’auto, si allontana barcollando, come raccontano i testimoni, prima dell’arrivo della polizia. L’uomo manda un suo collaboratore e recuperare il mezzo ed è in quel momento che le squadre volanti vengono a conoscenza di chi sia lo spericolato automobilista e lo raggiungono nella sua abitazione.