Le rubano il trolley con la tesi di laurea: l'appello per ritrovarla

UDINE – Era venuta a Udine per sostenere un test di accesso all’Università. Una potenziale studentessa pronta a trasferirsi in città per conseguire la laurea magistrale. Ma l’accoglienza non è stata delle migliori, come ci ha raccontato Clara.

La giovane, giovedì 5 ottobre poco dopo le 22, ha subito il furto del suo trolley all’interno del McDonald’s davanti alla stazione ferroviaria, in viale Europa Unita. Magro il bottino, visto nella valigia si trovavano pochi oggetti tra cui due libri di storia dell’arte e una tesi di laurea. E proprio quest’ultima è la cosa più preziosa che è stata sottratta: ecco perché è partito un tam tam sui gruppi social per ritrovarla. Si tratta di una pubblicazione con copertina rigida blu e scritte argentate, con indicato il Corso di laurea in Storia dell’arte.

La ragazza ha presentato denuncia alla polizia e quindi conta di riuscire a recuperare il trolley. Nessuno all’interno del locale si è accorto di nulla, né tra i clienti né tra i dipendenti. Ma dalle telecamere a circuito chiuso potrebbero arrivare indizi utili al riconoscimento dei responsabili. Chiunque avesse notizie utili può mettersi in contatto con la nostra redazione.