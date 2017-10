Lavoro in Fvg: nel 2017 +1,5% di infortuni, raddoppiate le vittime

FVG - In Friuli Venezia Giulia gli infortuni sul lavoro sono aumentati dell'1,5% nei primi sette mesi del 2017 rispetto all'anno precedente. Il dato è emerso a Gorizia alla celebrazione della 67/a giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, organizzata dall'Anmil.

Secondo i dati dell'Inail, in provincia di Udine l'aumento degli infortuni è stato del 4%, a Gorizia del 2,5% e a Pordenone dello 0,8%, mentre Trieste registra invece un calo del 3%.

Per quanto concerne gli incidenti mortali in Fvg la crescita è superiore al trend nazionale (+5,2%) con un raddoppio delle vittime totali, passate dalle 9 nel 2016 alle 18 nei primi sette mesi. Il dato peggiore è quello di Pordenone, dove i decessi sono passati da uno del 2016 ai sette di quest'anno.

Peggioramento anche a Trieste e Gorizia, dove nel 2016 non si sono verificati incidenti mortali mentre quest'anno ne sono avvenuti rispettivamente 4 e uno, mentre a Udine le morti bianche sono passate a 8 a 6.

«Ogni volta che una persona muore o si ammala sul lavoro è una sconfitta della politica, della comunità e del sistema produttivo», ha commentato l'assessore regionale al Lavoro, Loredana Panariti.