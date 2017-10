Tre cene-degustazione per celebrare i migliori formaggi a latte crudo

FVG - Tre cene in una sera per celebrare, in contemporanea, i formaggi a latte crudo, dopo il successo di Cheese 2017 a Bra. Le organizza Slow Food Fvg per giovedì 12 ottobre, alle 20, in tre dei ristoranti selezionati per la Guida Osterie d’Italia: Borgo Poscolle a Cavazzo Carnico (con la condotta Slow Food della Carnia), Casale Cjanôr a Fagagna (con la condotta del Friuli) e all’Osteria Turlonia, a Praturlone (con la condotta del pordenonese).



I menù saranno delle speciali declinazioni dei formaggi più gustosi a latte crudo, in cui uno spazio speciale avranno i presidi del Fvg, come l’ormai famoso çuç, il formaggio di malga recentemente entrato nel patrimonio tutelato da Slow Food e che proprio a Cheese, quest’anno, ha ricevuto gli onori del pubblico e della critica internazionali. Ma ogni ristorante ha studiato un menù particolare, in cui si potranno degustare anche altre delizie della tradizione casearia, dal nostrano Formadi frant al pecorino di Lodè, dal cheddar di Montgomery al blu di capra irlandese, solo per citarne alcuni. I formaggi troveranno speciali applicazioni anche nei dolci, regalando una sorpresa in più al palato.

«A Bra abbiamo festeggiato il ventesimo compleanno di Cheese – spiega il presidente Slow Food Fvg Max Plett –: ora portiamo una sorta di «fetta» di questa splendida manifestazione qui in regione, per far scoprire anche ai nostri conterranei il meraviglioso mondo dei formaggi a latte crudo dall’Italia e dal mondo». E parlare di latte crudo oggi «ha ancora più senso – dicono gli slowfoodies – perché è più buono ed è espressione di biodiversità in quanto fortemente legato al territorio di produzione».

Ecco dunque il momento di piacevole convivialità che permetterà ai partecipanti di capire le differenze tra i vari tipi di formaggio e scoprire nuovi sapori in compagnia. Per prenotare la cena, bisogna telefonare direttamente al ristorante prescelto.