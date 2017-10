‘Vita nuova’: un ciclo di serate come via d’uscita dall’immobilismo emozionale

UDINE - Un percorso di consapevolezza orientato a superare difficoltà, delusioni e tristezze del vivere quotidiano. La dottoressa Anna Degano, Psicologa Psicoterapeuta, sotto il segno di Aspic Fvg (Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità) di cui è Presidente, ha ideato ‘Vita Nuova’, un ciclo di serate per uscire dall’immobilismo emozionale, vissuto come l’impotenza del cambiamento. Anna Degano è vicina al territorio e tale progetto lo conferma; esso permette infatti di dare voce e sciogliere situazioni di rilevanza sociale estremamente attuali, troppo spesso presenti nelle vite di ciascuno. La kermesse comprende 9 incontri rivolti a tutti gli interessati, che avranno luogo a partire dalle 20.30 nella sede Aspic Fvg a Udine, in via G. Tullio, 13.

L'11 ottobre

Il tradimento, che l’11 ottobre inaugurerà la proposta, è una delle esperienze più dolorose della vita. La Dott.ssa Anna Degano mostrerà come il tradire o l’essere traditi possa essere anche occasione di crescita.

Il 15 novembre

Il dinamismo della coppia inoltre, si gioca costantemente tra conflitto e potere, condizione che verrà analizzata il 15 novembre. Crisi significa invece necessità di cambiamento: è davvero possibile andare oltre la disillusione di un amore per impattare con la realtà di un rapporto che non emoziona più?

Il 29 novembre

Il tema della dipendenza affettiva verrà affrontato come urgenza imprescindibile dell'amare senza di-pendere dal partner.

Il 13 dicembre

‘Adolescenti, famiglie e il mondo fuori’ è il titolo della serata del 13 dicembre, nella quale si rifletterà la contraddizione dell’adolescenza e l’efficacia del sostegno del giovane nella formazione dell’identità, tra bisogno di conferma e desiderio di autonomia. Risulta importante poi ascoltare i propri figli tra i sì che confermano e i no che confinano.

Il 17 gennaio 2018

Nel nuovo anno si continuerà con ‘Regole’, un incontro dedicato alla riconquista dell’autorevolezza del ruolo genitoriale.

Il 28 febbraio

Nella serata del 28 febbraio dal nome ‘Lutto e dolore’, la Dott.ssa Anna Degano sosterrà che non si può morire con ciò che muore, non esiste fine senza dolore, ma la vita ci chiede di trasformare ciò che resta in qualcosa di nuovo. L’elaborazione della perdita accompagna sempre una silente ristrutturazione interiore.

Il 21 marzo

‘Attacchi di panico, ansia e paura’ è l’incontro che il 21 marzo permetterà il confronto tra la condizione di angoscia e di equilibrio nell’esistenza personale di ognuno.

Il 4 aprile

La depressione è infine il mal di vivere che accompagna prima o poi, tutti noi e il 4 aprile la Psicologa Psicoterapeuta Degano, illustrerà i criteri per contrastare questo comune deserto emotivo.

Il ciclo

‘Vita Nuova’ è dunque un breve e acuto percorso volto a ritrovare la personale consapevolezza, utile per affrontare le diverse difficoltà quotidiane. Si attesta come progetto di grande valore culturale e di profonda rilevanza sociale, per la sua concreta spendibilità, inciso dal magistrale intervento della Dott.ssa Anna Degano, Psicologa Psicoterapeuta nonché Presidente Aspic Fvg.

Per informazioni, prenotazioni: 0432 547168 | info@aspicfvg.it | www.aspicfvg.it |