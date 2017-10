Il grande gospel del South Carolina Mass Choir al Giovanni da Udine

UDINE - I grandi inni della tradizione gospel e gli spirituals che affondano le loro radici nel cuore dell’America nera, proposti da una delle corali più famose al mondo, la South Carolina Mass Choir, protagonista di un emozionante e intenso concerto pre-natalizio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il prossimo 19 dicembre, con inizio alle 21. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il Comune di Udine e l’Agenzia PromoTurismo FVG, saranno in vendita a partire da martedì 3 ottobre sul circuito Ticketone.

Chi sono

I ‘South Carolina’, fra le corali gospel più prestigiose al mondo, si formano sul finire degli anni ’90 nella Carolina del Sud su iniziativa e sotto la direzione di Michael Brown. L’intento primario è quello di dare spazio ai molti giovani appassionati di gospel che cercano un’occasione per esprimere il proprio talento ed anche una possibile carriera nel mondo della musica Gospel, Soul e R&B. L’ensemble si estende velocemente arrivando in tempi rapidi a contare 45 membri e diventa una delle formazioni giovanili più interessanti ed acclamate di gospel contemporaneo dello stato. Sotto la sapiente guida di Michael Brown inizia una intensa attività di studio e di approfondimento della cultura gospel e spirituals, dalle origini ai giorni nostri. Questo lavoro porta la corale ad interpretare non solo le forme moderne del gospel ma anche quelle più tradizionali conosciute e cantate dai lori avi. La particolarità di questa corale consiste nel sapere mischiare ritmi moderni a quelli tradizionali, raggiungendo un equilibrio musicale di grande spessore artistico. Nella loro musica si possono trovare canti tradizionali rivisitati con gusto e creatività in linea con le nuove tendenze contemporanee. Il loro sound sa essere esplosivo ma anche carico di sfumature e suggestioni celestiali tipiche della più genuina tradizione gospel afroamericana.

Altri appuntamenti

Fra i prossimi spettacoli in programma al Teatro Nuovo Giovanni da Udine troviamo ‘Fake’, il nuovo show di Beppe Grillo (domenica 26 novembre), ‘Cento anni di CCCP’, spettacolo concerto di Massimo Zamboni, ex chitarrista e compositore di CCCP e CSI (15 novembre) e ‘Sogno e Son Desto… in Viaggio’, il one man show di Massimo Ranieri (12 aprile 2018).

Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .