InRail cerca macchinisti per i treni: doppio incontro per il reclutamento

FVG - InRail Spa, importante impresa ferroviaria operante in Italia, sta ricercando figure da inserire in un programma di formazione gratuito per diventare macchinista di condotta treni. In collaborazione con l’Agenzia Regionale per il Lavoro, la società di trasporti ferroviari organizza due giornate dedicate alla presentazione di un corso di formazione finalizzato al reclutamento di personale da impiegare come macchinista di condotta treni a Trieste e a Tarvisio.

Le due giornate di presentazione del progetto avranno luogo rispettivamente a Trieste martedì 17 ottobre, con inizio alle 10.30 nel Centro per l’impiego di Trieste in Scala dei Cappuccini 1, e a Tarvisio nella giornata di mercoledì 18 ottobre, con inizio alle 10.30 nella sala videoconferenze del Centro Culturale 'Julius Kugy' in via Giovanni Paolo II 1.

Il target dell’incontro sono in particolare giovani (iscritti o iscrivibili al progetto Pipol) potenzialmente interessati a lavorare comemacchinista di condotta treni che dovranno partecipare a un corso di formazione (finanziato dal Progetto Pipol) che porterà alla preparazione necessaria al superamento degli esami per la Licenza Europea di Conduzione dei Treni e il Certificato Complementare (rif. D.L 247 del 2010).

Successivamente, le persone interessate a partecipare alla selezione dovranno inviare il proprio curriculum a: ido.ts@regione.fvg.itper Trieste e ido.maf@regione.fvg.it per Tarvisio. Per maggiori informazioni e per iscriversi agli eventi ci si può collegare alla pagina: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-lavoratori/news/330.html