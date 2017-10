Campari Academy sbarca a Udine con il suo Truck

UDINE - Il Campari Academy Truck sbarca a Udine. I prossimi 23 e 24 ottobre, infatti, in via Mercatovecchio andranno in scena masterclass con i top mixologist nazionali, corsi di bartending con i docenti di Campari Academy, drink experience e cocktail lab innovativi. Campari Academy è una scuola del bartending itinerante che attraverserà le maggiori piazze italiane per portare da te i grandi nomi della mixologyâ?? e che sbarcherà anche nel capoluogo friulano. Ecco qui il programma.

Jamaican Rum, Tropical & Tiki Mixology

Jonathan Di Vincenzo conduce il seminario (23 ottobre dalle 14 alle 17.30) per conoscere la storia e le origini del rum prodotto nel cuore della Giamaica, scoprendo i processi produttivi che lo rendono un prodotto premium tra i rum giamaicani.

American Whiskey & Mixology

Andrea Dracos conduce il seminario (23 ottobre dalle 10 alle 12.30) alla scoperta dell'iconico bourbon americano per apprendere storia e processi produttivi che lo hanno reso un prodotto premium tra i whiskey americani.

Tequila Mixology

Rachele Giglioni in una masterclass (24 ottobre dalle 14 alle 17.30) alla scoperta del tequila super premium Espolon e del suo mondo fatto di qualità senza compromessi (100% agave) e di un'immagine unica che racconta il Messico più autentico attraverso le sue etichette. Un'esperienza unica, Dall'agave alla mixology: il seminario porterà a scoprire tutto quello ch e rende unico il tequila Espolon, dalle materia prima, al processo produttivo al ruolo del master distiller Cirillo Oropeza, passando per la degustazione delle due referenze per finire con una sessione approfondita di miscelazione (classica e innovativa).

Campari Experience

Alessandro Pitanti ci guida attraverso la sua esperienza (24 ottobre dalle 19 alle 21) alla Campari Barman Competition, tra innovazione e classicità, alla scoperta del cuore del bitter Campari. Un percorso per approcciare al concetto di twist sull’aperitivo italiano, mantenendo i capisaldi della miscelazione da aperitivo. Personalizzare e rendere unica l’esperienza più amata dagli italiani.

Maggiori informazioni: campariacademy.it