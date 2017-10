Cade nel bosco mentre raccoglie funghi. Lo salvano i carabinieri: era già in ipotermia

BORDANO - Era uscito per andare a raccoglie funghi, nel bosco, però, è scivolato e cadendo è finito nei rovi. Non riusciva più a muoversi e nemmeno a chiedere aiuto. Probabilmente è rimasto lì per diverse ora, difficile quantificarle, certo è che quando gli uomini dell’Arma lo hanno trovato, l’uomo, un anziano di 79 anni, era stato confusionale e infreddolito, impossibilitato a muoversi.

Il ritrovamento, casuale

A salvarlo - come anticipato da Il Gazzettino - i carabinieri della stazione di Osoppo, dopo il ritrovamento casuale. Attorno alle 19 di lunedì 9 ottobre, infatti, il comandante della stazione, il maresciallo Valentino Cerno, durante un servizio perlustrativo lungo la strada provinciale 36, arteria poco trafficata che porta da Interneppo a Bordano, vede uno strano luccichio nel bosco. A quel punto il maresciallo si addentra nel bosco e dopo poco trova l’uomo in stato di ipotermia. Prestate le prime cure, poco dopo l’anziano è stato soccorso dai sanitari del 118 e stato portato in ospedale. Fortunatamente sta bene.