Torna ‘Energia in gioco’ con ‘La scienza a teatro’

UDINE - Sarà ‘ Teatro e scienza - la scienza a teatro’, con un gioco di parole sulla doppia accezione di play (gioco e recitazione), uno dei temi da sviluppare nell'edizione 2017 di ‘Energia in gioco - Il Zûc de energjie – Energy in play’, l’evento che il Comune di Udine dedica alla promozione di comportamenti responsabili nell’uso dell’energia. L'amministrazione comunale ha infatti pubblicato un bando per raccogliere l’adesione di soggetti interessati a partecipare all’evento con proprie iniziative e attività.

Obiettivi

Gli obiettivi sono sviluppare la conoscenza dei rapporti tra scienza, tecnologia e società, promuovere comportamenti consapevoli e responsabili nell’uso dell’energia volti a ridurre il consumo energetico, migliorare l’efficienza energetica, ridurre le emissioni di CO2 e l’inquinamento ambientale. La metodologia adottata dovrà prestare particolare attenzione al coinvolgimento emotivo e all’aspetto ludico e divertente, stimolare la curiosità e l’interesse, così come l’impegno e la partecipazione attiva di bambini, ragazzi e adulti.

Come partecipare

Per partecipare alla manifestazione, che si terrà indicativamente tra il 13 e il 19 novembre 2017, è necessario presentare domanda su un apposito modulo entro il 15 ottobre. L’adesione è aperta a soggetti sia pubblici sia privati (enti, scuole, associazioni, aziende) in grado di gestire in autonomia e autosufficienza incontri, laboratori, esperimenti, exhibit, workshop, esposizioni, visite guidate, proiezioni, giochi e animazioni. ‘Energia in gioco’ rientra tra le attività promosse nell’ambito del Patto dei Sindaci, un’iniziativa sottoscritta da circa duemila città europee che si impegnano a raggiungere e superare gli obiettivi della politica energetica comunitaria in termini di riduzione delle emissioni di CO2 attraverso una migliore efficienza energetica e una produzione e un utilizzo più sostenibili dell’energia.

Le iscrizioni

Il bando e il modulo necessario per presentare domanda sono disponibili sul sito www.comune.udine.gov.it. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’ufficio Ludobus: telefono 0432 1272 687-796, e-mail: ludoteca@comune.udine.it .