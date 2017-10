Una domenica d'autunno all'antico mulino di Adegliacco

TAVAGNACCO - Un nuovo appuntamento per scoprire da vicino e toccare con mano il fascino dell’antico Mulino di Adegliacco (Tavagnacco): domenica 15 ottobre il sito sarà aperto per due turni di visite guidate, alle 11 e alle 15. I curiosi di ogni età potranno addentrarsi nella storia e nella tradizione del territorio, esplorando l’antico mulino, oggi sede dell’Immaginario Didattico. Si potrà così scoprire la storia e il funzionamento di una struttura molto suggestiva, che conserva ancora le macine e i macchinari originali utilizzati per trasformare i cereali in farina.

Un po’ di storia

Questo mulino del XIV secolo, si trova lungo la Roggia di Udine e lungo la ciclabile Udine-Reana del Rojale. È rimasto in funzione fino agli anni ’90, e oggi permette di ammirare uno dei complessi ruota-macine impiegato all’epoca per la sfarinatura del grano e del mais. Un sistema di ingranaggi di legno collega macina e tramoggia alla ruota idraulica esterna, alla quale oggi si affianca una nuova ruota a pale utilizzata per la produzione di energia idroelettrica.

La visita

Durante la visita si potrà scoprire anche il sistema di setacciatura utilizzato in passato per raffinare le diverse farine, e fare alcuni esperimenti sui cereali e sui materiali granulari. Il costo della visita è di 4 euro a persona (gratuito per i bambini sotto i 6 anni). È consigliata la prenotazione tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it . Dal 2012 il Mulino, di proprietà del Comune di Tavagnacco, è gestito dall’Immaginario Scientifico che nella struttura restaurata dell’antico complesso ha realizzato il Dida Centre Immaginario Didattico: un centro la cui funzione primaria è quella di offrire servizi al pubblico scolastico, con attività di didattica informale dedicate agli studenti di ogni ordine e grado. Non mancano anche attività ludo-didattiche come le «Notti Immaginarie» e i compleanni al Mulino.

Maggiori informazioni su www.immaginarioscientifico.it.