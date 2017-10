Sostegno agli studi universitari: rinnovato l'accordo con le Bcc Fvg

UDINE – Si rinnova l’accordo di sostegno finanziario a favore degli studenti dell’Università di Udine attivato dall’Ateneo con la Federazione delle banche di credito cooperativo del Friuli Venezia Giulia. L’accordo prevede, fra le varie opportunità proposte, l’erogazione di borse di studio, contributi a sostegno all’iscrizione universitaria e finanziamenti per il percorso di studio richiedibili presso le Società specializzate nei prestiti personali, riferite al Credito Cooperativo. Al rinnovo dell’accordo, avviato nel luglio 2016, erano presenti il rettore dell’Università di Udine, Alberto De Toni, il presidente della Federazione delle Bcc del Fvg, Giuseppe Graffi Brunoro, il Direttore di Bcc CreditoConsumo S.p.A, Savino Bastari, il Responsabile Marketing e Comunicazione Area Credito al Consumo di PrestiPay, Sebastiano Buzzatti, e il vice direttore della Federazione delle Bcc, Lorenzo Kasperkovitz.

Per gli oltre 15mila iscritti all’Ateneo friulano ciò equivale a un importante contributo al raggiungimento della piena inclusione sociale grazie all’opportunità di accedere al credito bancario, così da affrontare il più autonomamente possibile il percorso formativo e, successivamente, entrare nel mondo del lavoro. Per le Bcc, con questa iniziativa, si tratta di 'favorire gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera', in coerenza con i propri dettati statutari. Gli studenti potranno, per esempio, ottenere un’apertura di credito in conto corrente in uno dei 247 sportelli delle Bcc del Fvg, di un importo massimo pari alle rate di iscrizione universitaria, a condizioni vantaggiose e con la possibilità di restituire l’importo alla fine del percorso di studi.

Inoltre, anche le spese da sostenere durante l’intero percorso formativo – dall’acquisto di libri e computer ai viaggi studio all’estero –, potranno essere finanziate tramite un prestito personale, fino a un importo massimo di 30mila euro attivabile e gestibile completamente online.

Per valorizzare i giovani talenti le Bcc regionali propongono anche 8 premi di laurea per l’anno accademico 2016/2017, uno per ogni dipartimento, del valore di 600 euro ciascuno. Infine, tutti gli studenti con un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, che si iscrivono e/o frequentano l’Università di Udine, avranno la possibilità di accedere ai servizi bancari principali a condizioni agevolate (ad esempio conto corrente a zero spese con operazioni online illimitate).