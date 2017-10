Festa della Zucca di Venzone: per la 25^ edizione c’è anche il treno storico!

VENZONE - La Festa della Zucca che anima la cittadella medioevale, sempre il quarto fine settimana di ottobre, è una manifestazione quasi unica per la sua maniera un po’ goliardica di interpretare le antiche cronache della Terra di Venzone.

L'evento

Ecco sbucare come per incanto musici, giocolieri, mangia fuoco, armigeri, personaggi come l’Arciduca della Zucca ed i membri della Sacra Arci Confraternita. Al centro di tutto c’è sua maestà la zucca. Zucche condite in ogni salsa, intagliate tanto da diventare delle vere opere d’arte, di ogni forma e dimensione persino misurate con l’estemporaneo marchingegno che è lo zuccometro. E questo fino all’imbrunire di una giornata medievale senza pari: l’arrivo delle tenebre non fa altro che dare un ulteriore tocco di antico fascino alle manifestazioni.

Come arrivare

Per chi non vuole muoversi in auto, ma preferisce arrivare a Venzone i treno, in occasione della Festa della Zucca, sulla linea ferroviaria Udine-Carnia-Tarvisio vengono realizzate corse speciali che collegano la stazione di Venzone. Queste si sommano al servizio ferroviario previsto dal programma Trenitalia. Previsto anche un viaggio con il treno storico, sabato 21 ottobre (gli orari sono disponibili qui). Per le corse speciali di sabato 21 ottobre, invece, basta cliccare qui, per quelle di domenica 22 ottobre, qui.

Programma completo della XXV edizione è disponibile qui.