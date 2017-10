SAN GIORGIO DI NOGARO - Un uomo non ce l’ha fatta. Si tratta del conducente di uno dei quattro mezzi pesanti che sono rimasti coinvolti nel grave incidente che nel pomeriggio del 10 ottobre, sull'autostrada A4, ha coinvolto due tir, un bus e un autocarro.

Quella del 10 ottobre è stata una giornata terribile per l’A4: complessivamente sono stati quattro i tamponamenti accaduti nel tratto compreso fra Latisana e San Giorgio di Nogaro, in direzione Trieste.

Il primo fra 5 mezzi pesanti si è verificato poco dopo l’uscita di San Giorgio di Nogaro. L’autista dell’ultimo mezzo pesante che ha innescato il tamponamento, già estratto dalla cabina è ferito gravemente. Il secondo incidente, accaduto nella coda che si è formata ha visto coinvolti dei mezzi, una corriera e un autocarro. Gli altri due tamponamenti, accaduti sempre nella coda hanno coinvolto complessivamente tre furgoni e due autovetture ma per fortuna anche in questo caso non ci sono feriti.

Scontro in A4: nell'incidente tra tir, bus e autocarro è morto un uomo (© Autovie Venete)

