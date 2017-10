La Festa della Zucca di San Martino compie 19 anni

TERZO D’AQUILEIA - Nuova edizione, la numero 19, per La Festa della Zucca di San Martino di Terzo di Aquileia. Enogastronomia, intrattenimento per grandi e piccoli, giullari, musici, un fornitissimo mercatino dell'hobbistica e la fiera medievale, con la rievocazione storica, attendono il pubblico di affezionati e chi ancora non conosce la manifestazione.

Dal 13 al 15 ottobre

Il meraviglioso borgo, abitato da circa 500 persone, dal 13 al 15 ottobre sarà il luogo in cui ‘rivivere’ le abitudini medievali alla taverna, al mercato e all’accampamento militare. In programma spettacoli itineranti per le vie del borgo animeranno la kermesse che è oramai diventata un appuntamento - organizzato dall’associazione Gli amici del Borgo di San Martino - a cui è vietato mancare. Ecco qui il programma.

Venerdì 13 ottobre

Alle 20, Sapori di zucca: sapori e tradizioni della cucina di Carnia e dintorni.

Sabato 14 ottobre

Vita medievale alla taverna, al mercato e all’accampamento militare; spettacoli itineranti per le vie del borgo animeranno l’intera giornata

Alle 9.15 Apertura mercatino «Estro in piazza» dislocate per le vie del borgo

Alle 9.45 Apertura dei laboratori didattici e del Laboratorio della zucca (riservato ai bambini delle scuole)

Alle 12 Apertura della Locanda dell’Oca dove saranno servite speialità a base di zucca e oca. Alla Bottega del Convento dalle 14 alle 18 si terrà il laboratorio artistico

Alle 14 Esperienza di tiro con l’arco moderno

Alle 15 Animazione e giochi per bambini

Alle 16.30 Arrivo della Madre Badessa Maddalena de Varmo e del suo seguito

Alle 18.30 Corteo storico con fiaccolata

Alle 19 Spettacolo di fiamme e fuoco

Domenica 15 ottobre 2017

Alle 9.30 Sveglia del Borgo a colpi di cannone

Alle 9.30 Apertura del mercatino «Estro in piazza», del mercato medievale, della Bottega del Convento, vita alla taverna e negli accampamenti militari; spettacoli itineranti per le vie del borgo animeranno l’intera giornata

Alle 9.45 Apertura del laboratorio della zucca

Alle 9.45 Arrivo del corteo della Madre Badessa e del suo seguito

Alle 10 Santa Messa

Alle 10.45 Corteo per le vie del borgo

Alle 11.30 Rievocazione medievale

Alle 11.30 Esperienza di tiro con l’arco medievale

Alle 12 Apertura della Locanda dell’Oca

Alle 14.30 Torneo di tiro con l’arco medievale – torneo di scherma storica

Alle 16.30 Visita al mercato medievale della Madre Badessa con il suo seguito di nobili, dame, cavalieri e guardie

Alle 17 Premiazioni del Concorso della Zucca più…artistica e Concorso Fotografico

Alle 18 Estrazione della Lotteria della Festa della Zucca

Alle 18.30 Spettacolo di fiamme e fuoco