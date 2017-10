Nove anni fa la morte di Jörg Haider

TARVISIO – Nell’ottobre 2008 era tra coloro che, a bordo di un pullman messo a disposizione dell’amministrazione comunale di Tarvisio, aveva raggiunto Klagenfurt per partecipare ai funerali. Oggi Stefano Mazzolini, esponente della Lega Nord, ha voluto tornare nella capitale della Carinzia per ricordare Jörg Haider, il governatore morto in un incidente stradale la notte dell’11 ottobre 2008.

Un esponente politico dell'FPÖ che per alcune sue posizioni fu tacciato di antisemitismo e neonazismo, mettendosi contro l'Europa, ma che restò sempre un riferimento importante nei rapporti di collaborazione tra Carinzia e Fvg.

Questo il post apparso sul profilo Facebook di Mazzolini: «Oggi mi trovo a Klagenfurt a ricordare, assieme a molti amici tra cui il regional Minister Gernot Darmann, la scomparsa del amico Jörg Haider avvenuta nella notte de 11/10/2008!!!».



Quello di Mazzolini appare essere uno dei pochi ricordi pubblici di Haider, anche se alle sue esequie furono tanti gli amministratori friulani intervenuti. C’era anche l’allora presidente della Regione Fvg con il gonfalone. Presenti i sindaci della Valcanale, Tarvisio, Malborghetto e Pontebba e alcuni della Carnia.