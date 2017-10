Si ritrovavano in un'ex discoteca per drogarsi: 5 denunciati

CODROIPO - Erano soliti ritrovarsi in un'ex discoteca di Codroipo per fare uso di marijuana, hashish e eroina. Ma il via vai non è passato inosservato e così gli addetti alla vigilanza dell’istituto di vendite giudiziarie hanno chiamato i carabinieri. Al loro arrivo, in quello che un tempo era un luogo di ritrovo per migliaia di ragazzi friulani, lo Scarpantibus, hanno colto sul fatto un gruppo di persone in possesso della sostanza stupefaciente.

A essere identificati sono stati cinque giovani di cui uno, un 22enne residente nella provincia veneta, già colpito da un provvedimento del Questore di divieto di ritorno nel territorio di Codroipo, è stato trovato in possesso di 0,3 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana e 0,6 grammi di eroina. Un altro di quel gruppo, un 21enne del posto, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai propri familiari, è stato trovato in possesso di 0,3 grammi di hashish.

Il gruppo è stato denunciato per occupazione abusiva di locali, uso personale di stupefacenti e violazione delle misure di prevenzione.