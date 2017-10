A4: asfaltature in più punti dell'asse autostradale

FVG - Interventi di pavimentazione in notturna, interesseranno – nei prossimi giorni – la A4. Dalle 21 di giovedì 12 alle 5 di venerdì 13 ottobre il ripristino degli asfalti riguarderà il nodo di Palmanova in direzione Venezia. La corsia di marcia verrà chiusa per agevolare i lavori, il traffico scorrerà quindi solo sulla corsia di sorpasso.

Al nodo con l’A23

Sempre dalle 21 di giovedì 12 fino alle 5 di venerdì 13 ottobre il tratto compreso fra San Giorgio di Nogaro e il nodo A23 sarà interessato da lavori di pavimentazione che comporteranno la chiusura della corsia di marcia in direzione Trieste.

Bivio A23/A4

Un altro intervento di asfaltatura interesserà dalle 21 di venerdì 13 alle 6 di sabato 14 ottobre il tratto fra il bivio A23/A4 e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Anche in questo caso la corsia di marcia sarà chiusa per permettere le operazioni di movimentazione dei mezzi in totale sicurezza e, inoltre, l’area di servizio di Gonars nord sarà chiusa. Ulteriori tranche di lavori di pavimentazione, riguarderanno, sempre dalle 21 di venerdì 13 alle 6 di sabato 14 ottobre il tratto autostradale fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia con chiusura della sola corsia di marcia.