Hallfredsson gioca a scacchi nudo, Widmer & Jankto: «Cosa vuoi far vedere?»

UDINE – Nudo, ciabatte ai piedi, sguardo fisso sulla scacchiera. Emil Hallfredsson festeggia così la qualificazione della Nazionale Islandese al Mondiale in Russia 2018. Un’impresa straordinaria per cui non ci sono regole, vale tutto. Anche una partita a scacchi… come mamma l’ha fatto. Il centrocampista dell’Udinese, protagonista del grande momento dell'Islanda, è stato fotografato mentre gioca nel ritiro della sua nazionale con un compagno. Un'immagine curiosa, pubblicata su Instagram, che non poteva non scatenare l’ilarità dei suoi compagni bianconeri. Silvan Widmer ha commentato: "Che cosa vuoi far vedere?». Il difensore svizzero classe 1993 ha poi trovato in Jakub Jankto un perfetto complice: "Interessa pure a me…». Ma il calciatore islandese non è caduto nelle loro provocazioni… Ora è tempo di pensare al campionato. Dopo la bella vittoria contro la Sampdoria a Udine, domenica alle 12.30 l’Udinese affronterà al Franchi la Fiorentina di Stefano Pioli. Una gara difficile, in cui sarà fondamentale giocare da squadra.