Teatro: Codroipo e Lestizza presentano la stagione associata 2017/2018

CODROIPO – Presentata la stagione teatrale associata di Codroipo e Lestizza. Prosegue, quindi, la proficua collaborazione tra le amministrazioni comunali per dare vita a una proposta organica che permetta al pubblico – e più in generale agli appassionati di teatro – la fruizione sia di singoli appuntamenti, programmati senza sovrapposizioni tra i due teatri e artisticamente sinergici, sia delle due stagioni vissute singolarmente sia, infine, di un’unica stagione teatrale composta da ben dodici appuntamenti.

Venerdì 3 novembre

Al Teatro Benois-De Cecco di Codroipo manca meno di un mese al debutto del cartellone 2017/2018. Il primo appuntamento, una sorta di aperitivo della stagione, è programmato per venerdì 3 novembre e avrà per protagonisti gli studenti-attori del Gruppo Teatrale dell’I.T.T. Marinoni di Udine che, con Noccioline di Fausto Paravidino, hanno vinto il Palio Teatrale Studentesco di Codroipo 2017. Lo spettacolo viene offerto gratuitamente agli abbonati.

Giovedì 9 novembre

Il cartellone ‘ufficiale’ prenderà il via giovedì 9 novembre con Sabbie mobili, l’attesa commedia prodotta dai goriziani ArtistiAssociati che vedrà sul palco, diretti da Alessandro Benvenuti, Roberto Ciufoli, Gaspare e Max Pisu. Il sottotitolo, Angeli & Comici persi tra cactus sensibili e salotti mimetici, è tutto un programma!

Mercoledì 22 novembre

Al Benois-De Cecco ritorna la danza. La MM Contemporary Dance Company che a dispetto del nome è italianissima proporrà Carmen/Bolero, le due celebri partiture rispettivamente di Georges Bizet e di Maurice Ravel sono state coreografate da Emanuele Soavi e Michele Merola. Mercoledì 6 dicembre toccherà agli attori della Compagnia del Teatro Stabile del FVG intrattenere il competente pubblico codroipese con Das Kaffeehaus, l’adattamento a tinte fosche che Rainer Werner Fassbinder ha fatto della commedia goldoniana La bottega del caffè.

Mercoledì 24 gennaio

Le prénom (Cena tra amici) nasce come pièce teatrale in Francia ma ottiene grande successo nel suo adattamento cinematografico realizzato oltralpe dagli stessi autori Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière, e in Italia da Francesca Archibugi nel remake titolato Il nome del figlio. Ora la pièce arriva sui palchi italiani grazie alla regia di Antonio Zavatteri e sarà a Codroipo mercoledì 24 gennaio.

Martedì 13 febbraio

Tre protagoniste della scena italiana - Lucia Poli, Milena Vukotic e Marilù Prati - saranno protagoniste di Sorelle Materassi, l’adattamento del romanzo di Aldo Palazzeschi del 1934 realizzato da uno dei drammaturghi più apprezzati dell’intero panorama nazionale, Ugo Chiti.

Mercoledì 21 febbraio

Monica Guerritore ha preso uno dei film di maggiore successo di Woody Allen, Mariti e mogli, l’ha fatto suo, ne ha curato la regia e lo interpreterà sul palco del Benois-De Cecco assieme a Francesca Reggiani mercoledì 21 febbraio. Un’amica del pubblico codroipese, Giuliana Musso, ritornerà nel Medio Friuli con Mio Eroe, il suo ultimo monologo che affronta il tema delle morti dei soldati italiani in teatri di guerra contemporanei vista dalla prospettiva delle madri. Uno scavo psicologico che si fa analisi sociale.

Martedì 20 marzo

Marco Paolini nella scorsa stagione aveva portato lo studio del suo nuovo spettacolo nel circuito ERT. Ora Le avventure di Numero Primo è diventato spettacolo a tutto tondo e sarà a Codroipo martedì 20 marzo. Un nuovo ‘fantascientifico’ Album nel quale, per la prima volta, Paolini parlerà del Futuro.

Mercoledì 28 marzo

La stagione vivrà un’appendice fuori abbonamento mercoledì 28 marzo con la compagnia di danza contemporanea udinese Arearea impegnata in Le quattro stagioni – from summer to autumn, spettacolo ispirato dall’opera di Vivaldi nella rielaborazione del compositore Max Richter.

Sabato 18 novembre

Saranno sempre quattro gli appuntamenti in programma all’Auditorium comunale di Lestizza. Come per Codroipo, l’apertura della stagione sarà con la commedia. Sabato 18 novembre Daniela Morozzi e Blas Roca Rey con la partecipazione di Nini Salerno saranno in scena con La cena perfetta di Sergio Pierattini.

Sabato 20 gennaio

Un gradito ritorno al Comunale sarà quello di sabato 20 gennaio con Massimo Bagliani e il suo Non toccatemi Rossini, in cui l’artista alessandrino racconta in modo divertente la storia personale e la carriera del compositore ottocentesco.

Sabato 10 febbraio

Da vent’anni sulla breccia con un successo crescente di pubblico e critica, i comici veneziani Carlo & Giorgio sabato 10 febbraio andranno in scena con I migliori danni della nostra vita, spettacolo in cui si confrontano con le nuove tecnologie.

Sabato 24 marzo

La stagione si chiuderà sabato 24 marzo con Enzo Iacchetti e il suo Libera nos Domine. Il popolare ‘Enzino’ sarà a Lestizza in una veste poco conosciuta al pubblico televisivo, quella di cant-attore impegnato su canzoni di Jannacci, Guccini, Faletti e Gaber.

Piccolipalchi

Accanto agli appuntamenti serali, confermata anche quest’anno la rassegna teatrale per le famiglie Piccolipalchi che costituisce un importante intervento di politica culturale e di servizio al territorio reso possibile grazie ad una sempre più stretta sinergia tra le amministrazioni locali e al sostegno della Fondazione Friuli.

Il postino di Babbo Natale

Primo appuntamento sabato 16 dicembre a Codroipo con Il postino di Babbo Natale, spettacolo di narrazione e pupazzi dedicato ai bambini dai 3 anni in su con Claudio Milani (premio Eolo 2012) e Elisabetta Viganò.

Strappatempo

Domenica 14 gennaio toccherà a Lestizza con lo spettacolo di musica dal vivo e teatro per i bambini dagli 8 anni Strappatempo, un progetto che coinvolge attori, musicisti e registi, un vero e proprio viaggio per riscoprire l’universalità e l’immediatezza della musica di ogni tempo.

Col naso all’insù

Domenica 29 gennaio si tornerà a Codroipo per Col naso all’insù, spettacolo di danza e narrazione della compagnia Sosta Palmizi rivolto ai bambini dai 4 anni. Con i linguaggi della danza, della parola, dell’immagine e della musica lo spettacolo parla del rapporto, bello e complicato, tra genitori e figli.

I brutti anatroccoli

Ultimo appuntamento domenica 18 febbraio a Lestizza con I brutti anatroccoli scritto e interpretato da Silvano Antonelli. Ispirato alla fiaba di Andersen, lo spettacolo racconta, tra strumenti musicali e poetiche suggestioni, come tutti possano trasformare la propria unicità in una forza.

Piccolissimipalchi

Codroipo ospiterà anche – al Centro culturale polifunzionale L’Ottagono –Piccolissimipalchi, unica rassegna in regione dedicata alla peculiare fascia dei nidi d’infanzia che proporrà tre appuntamenti il sabato pomeriggio dedicati ai bambini dai 6 ai 36 mesi.

Il mio primo concerto

Per i bambini dai 12 mesi, sabato 2 dicembre appuntamento con Il mio primo concerto a cura della Civica Orchestra di fiati Giuseppe Verdi – Città di Trieste, concerto ispirato alla Music Learning Theory di Edwin Gordon che promuove l’avvicinamento dei bambini alla musica attraverso l’ascolto.

Mr Hat al mare

Sabato 13 gennaio sarà la volta di Mr Hat al mare, performance interattiva di teatro fisico con la danzatrice e coreografa Silvia Bennet rivolto ai bambini dai 24 mesi.

Ecco io qui

Terzo e ultimo appuntamento sabato 17 febbraio con Ecco io qui, spettacolo di narrazione per i bambini dai 6 mesi ai 3 anni in cui la filastrocca, la voce e il canto sono le chiavi per entrare in relazione con il teatro ed esplorarne il territorio magico. Tutti gli spettacoli di Piccolipalchi e Piccolissimipalchi inizieranno alle 17.

Teatroescuola

Con la collaborazione del PIC – Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, proseguirà, inoltre, nel corso dell’intero anno scolastico l’attività di teatroescuola, il progetto dell’ERT che avvicina i più piccoli ai linguaggi del Teatro e dello spettacolo dal vivo attraverso rassegne di spettacoli, laboratori e progetti speciali che arricchiscono l’offerta formativa delle scuole di base.

Per ulteriori informazioni su tutte le iniziative: Teatro Comunale di Codroipo 0432.908467, teatro@comune.codroipo.ud.it; Comune di Codroipo 0432.824680; Comune di Lestizza 0432.760084; ERT 0432.224211. Per approfondimenti sugli spettacoli visitare il sito ertfvg.it.