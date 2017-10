Gli eventi in programma venerdì 13 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 13 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

La Festa della Zucca di San Martino compie 19 anni

Il meraviglioso borgo, abitato da circa 500 persone, dal 13 al 15 ottobre sarà il luogo in cui ‘rivivere’ le abitudini medievali alla taverna, al mercato e all’accampamento militare. In programma spettacoli itineranti per le vie del borgo animeranno la kermesse che è oramai diventata un appuntamento a cui è vietato mancare. Maggiori info, qui.

A San Pietro al Natisone arriva ‘Il Buono di…’

Arriva a San Pietro al Natisone, dopo un’ampia presentazione a Gusti di Frontiera a Gorizia e l’anticipazione del 5 ottobre scorso con la presentazione del volume ‘Gli sportivi del Friuli Venezia Giulia a tavola’ del giornalista Antonio Simeoli, la seconda tappa di ‘Il Buono di…’. Un evento che si svolgerà il 13, 14 e 15 ottobre e che è pensato come un progetto che vuole sostenere i prodotti del marchio Aqua dell’Ersa, l’Agenzia regionale di sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (www.ersa.fvg.it), assieme agli altri prodotti tipici locali eno-gastronomici regionali. Maggiori dettagli, qui.

‘Morire, dormire, sognare forse…’

Venerdì 13 ottobre alle 20,45 debutterà ‘Morire, dormire, sognare forse’ di Anà-Thema al Teatro della Corte di Osoppo. Con la prima nazionale di questo nuovo spettacolo, Anà-Thema aprirà ufficialmente la stagione 2017-2018 del Teatro della Corte e, per questa avventura, la compagnia si cimenta in uno lavoro totalmente diverso dai precedenti, per mettersi nuovamente alla prova.

Alzheimer: in occasione della XXIV giornata mondiale un nuovo appuntamento a Udine

Si tratta dell’Ottava edizione dell’appuntamento (venerdì 13 ottobre, alle 20) che come detto è divenuto con l’andare degli anni un momento di ritrovo, di approfondimento, di conoscenza e anche d’incontro per le persone che devono fare i conti con la patologia ma anche per il resto della popolazione cui durante la serata i vari professionisti presenti elargiranno utili consigli anche ai fini della prevenzione. Maggiori info, qui.

A Palmanova arriva ‘La Tigre è ancora viva! Omaggio a Emilio Salgari’

In mostra nei locali della Loggia della Gran Guardia in Piazza Grande, dal 13 al 23 ottobre, un’esposizione dedicata alle opere dello scrittore veronese, famoso per il suo personaggio più rappresentativo, Sandokan. I dettagli sono disponibili qui.

Da Sanipro il corso «Nutrizione e infiammazione cronica»

Dal 13 al 15 ottobre ottobre appuntamento per tutti gli addetti ai lavori per approfondire la stretta relazione che intercorre tra alimentazione e infiammazione. Ecco tutti i dettagli per partecipare. Maggiori info, qui.

‘Domina e il lavoro domestico: come cambia la famiglia’

Quali sono i diritti e i doveri del lavoro domestico e della famiglia, come tutelarli? Se ne parlerà venerdì 13 ottobre in Castello a Udine(Salone del Parlamento) al convegno ’Domina e il lavoro domestico: come cambia la famiglia’, organizzato dall’associazione nazionale famiglia datori di lavoro domestico ‘Domina’, in collaborazione conCasa del Consumatore e Obiettivo Famiglia Federcasalinghe Fvg, con il patrocinio di Regione Fvg, Comune di Udine, Aspic, Rasmus e Federfatrma. Sarà disponibile un servizio navetta da piazza Libertà. Info: Domina Udine 347 2640472.

All’origine delle Comunità di Villaggio

La conferenza su ‘Cente e Cortine medievali e gestione dei Beni comuni’, in programma venerdì 13 ottobre, inaugura ‘Gli appuntamenti di autunno’, proposti dalla ‘Festa regionale della Proprietà collettiva’ per celebrare il 40° anniversario dell’Amministrazione Beni civici di San Gervasio di Carlino. L’appuntamento pubblico si svolgerà alle ore 20.30, presso il Centro civico ‘Sarvâs’, recentemente inaugurato in via Zavattina 1 di San Gervasio. Protagonisti della serata culturale saranno l’archeologa Tiziana Cividini e l’architetto Fabio Piuzzi, che da anni stanno studiando le strutture difensive, di tipo collettivo, denominate ‘Cente’ o ‘Cortine’, in area friulana. Tali fortificazioni rurali, secondo i due studiosi, sono all’origine delle Comunità di Villaggio della regione.

Convegno

Ci saranno medici, ricercatori, colleghi, infermieri, amici a ricordare l'attività del compianto Presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, Luigi Conte: in suo onore l'Ordine ha voluto dedicare, come annunciato mesi fa, il primo Memorial che si terrà venerdì 13 ottobre, in collaborazione con l'Azienda sanitaria integrata di Udine, all'hotel Là di Moret, dalle 9 alle 17. Un evento che vedrà riuniti i vertici della Federazione nazionale dei Medici, il fondatore e direttore dell'Istituto 'Mario Negri' di Milano, Silvio Garattini, il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, Mauro Delendi, oltre alla voce infermieristica e alla voce dei cittadini assistiti. Il Presidente Rocco annuncia anche l'avvio di un nuovo sondaggio che interesserà i medici e le figure assistenziali della continuità assistenziale.

‘Il ritorno del lupo: la sfida per la coesistenza’

Fino a non molti anni fa sembrava in via d'estinzione, destinato a sopravvivere solo come personaggio delle favole, invece il lupo è tornato a popolare le montagne italiane e la sua gestione, così come quella di altri grandi predatori, è nuovamente di grande attualità. Luigi Boitani, biologo, professore ordinario di Zoologia all'Università ‘La Sapienza’ di Roma e uno dei massimi esperti mondiali del lupo, collaboratore e spesso ospite di trasmissioni RAI, ne parlerà al Teatro Italia di Pontebba (UD), venerdì 13 ottobre alle ore 18, nella conferenza ‘Il ritorno del lupo: la sfida per la coesistenza’.

‘Latisana per il Nord-Est’

Dopo le premiazioni ufficiali dello scorso sabato, il Premio Letterario ‘Latisana per il Nord-Est’ riserva quest’anno al pubblico un nuovo e inedito appuntamento a suggello di questa 24^ edizione che richiama in ‘gara’ tutti i finalisti di quest’anno, con l’appassionante e divertente book-show ‘Incipit, libri in scena’, in programma venerdì 13 ottobre, sempre alle 20.30 al Teatro Odeon. Si tratta di un reading letterario sulle pagine delle opere selezionate come finaliste al Premio dalle giurie tecnica e da quella popolare.

Un giorno con Napoleone

Manifestazione in ricordo del 220° anniversario della firma del Trattato di Campoformio, organizzato dal Comune di Campoformido (13, 14, 15 e 17 ottobre) con anche il patrocinio del Le Souvenir Napoléonien, Delegazione Nord Italia.

Convegno nazionale sul contrasto al riciclaggio

Per il quarto anno consecutivo si svolgerà a Udine, venerdì 13 ottobre a palazzo Kechler in piazza XX Settembre, dalle 9 alle 13.30, il convegno nazionale sul contrasto al riciclaggio. Tema di questa quarta edizione del simposio è il decreto legislativo 231/2017 e le sue recenti modificazioni in ambito del contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. L’iniziativa è promossa come sempre dal Centro studi Antiriciclaggio ‘Pier Luigi Vigna’ e dalla Banca Popolare di Cividale e vedrà quali relatori Michele Carofiglio, responsabile in Banca d’Italia della Divisione verifiche antiriciclaggio, Ciro Santoriello, sostituto procuratore a Torino, il gen. Michele Carbone, comandante regionale Toscana della Guardia di Finanza, oltre al prof. Emanuele Fisicaro, avvocato, docente all’università di Siena e presidente del Centro studi promotore.