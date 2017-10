Al via il Festival ‘Ottoni ad Oriente’

TRICESIMO - In regione arriva, per la prima volta, un festival per gruppi di ottoni. Sarà Tricesimo, sabato 14 e domenica 15 ottobre, a ospitare l’evento musicale, che apre ufficialmente la stagione del teatro Garzoni. ‘Ottoni ad Oriente’, che avrà per protagonisti musicisti noti a livello internazionale, è organizzato dall’associazione Brassevonde con il contributo del Comune di Tricesimo e della Fondazione Friuli. Il programma è ricco.

Il 14 ottobre

Sabato, alle 18, in piazza Ellero (in caso di maltempo sala consiliare), esibizione dei Sounday Brass, un ensemble costituito da artisti italiani che si sono riuniti in una formazione musicale autonoma con l’obiettivo di mettere a frutto anni di esperienza, affiatamento e amicizia. I programmi proposti sono vari: dal periodo classico a quello moderno, dall’opera al musical. Tutti i musicisti vantano una comprovata esperienza musicale. Alcuni di loro fanno parte della ‘Fvg Mitteleuropa Orchestra’ e hanno collaborato con alcune tra le più importanti istituzioni musicali italiane ed estere. Sempre sabato, alle 20.45, al teatro Garzoni, appuntamento con i Milano Brass, che si sono esibiti in Germania, Svizzera, Austria e Italia. Sono stati più volte ospiti di programmi Rai e di emittenti televisive milanesi. Dal 2017, il gruppo propone un programma concertistico incentrato sulla musica ‘Made in Usa’ del Novecento. Un viaggio alla (ri)scoperta dei tesori e delle contaminazioni tipiche della caleidoscopica musica americana: dal jazz a Broadway, dalle ricerche accademiche alla musica cinematografica.

Il 15 ottobre

Domenica, alle 10.45, nel Duomo di Tricesimo, santa messa accompagnata da Brassevonde, ensemble di ottoni, formato da 10 elementi di base, il cui obiettivo è fare buona musica e divulgare lo splendido repertorio della musica per ottoni. Al termine della funzione religiosa, i Brassevonde si esibiranno in concerto. Infine, alle 18, al teatro Garzoni, concerto dei Wacky Brass Quintet, nato dall’idea di cinque giovani musicisti desiderosi di unire la bellezza della musica per ottoni a uno spettacolo raffinato e coinvolgente. Il repertorio del quintetto è ampio ed eterogeneo: si parte dall’eleganza della musica antica e classico-romantica per passare al fascino dell’Opera e della musica da film. Non mancano digressioni nella musica pop, jazz e folk. Aldo Martinuzzi, presidente dei Breassevonde, spiega: «Si tratta di un festival per gruppi di ottoni (una tipologia di manifestazione mai realizzata in Friuli). L’obiettivo, per il futuro, è farlo diventare un appuntamento con cadenza annuale. I concerti si terranno all’aperto e all’interno del teatro Garzoni. La dislocazione diversificata permette di raggiungere un maggior numero di ascoltatori, senza limitarsi ai soli ‘addetti ai lavori’ ma dando la possibilità di conoscere il mondo della musica per ottoni anche all’ascoltatore occasionale».

‘Savut made in Friul’

Prima delle serate in teatro (sabato, dalle 17 alle 20.15, e domenica, dalle 15 alle 17.30), nel foyer, sarà possibile ammirare un’esposizione di trombe artigianali realizzate da ‘Savut made in Friul’ (produttore friulano). Il festival è stato sostenuto nell’ambito del bando Arti Sceniche, con cui la Fondazione Friuli contribuisce a valorizzare la produzione artistica locale nei settori del teatro, della danza e della musica. Ha contribuito anche il Comune di Tricesimo.