Inaugurato il centro visite del Monastero di Santa Maria in Valle, a Cividale

CIVIDALE - È stato inaugurato il 12 ottobre, alla presenza della presidente della Regione Fvg, Debora Serracchiani, il centro visite del monastero di Santa Maria in Valle di Cividale. L'inaugurazione si è svolta alla fine di una giornata in cui studiosi provenienti da tutta Italia e rappresentanti istituzionali della rete dei sette siti e dell'associazione "Italia Langobardorum", la struttura che gestisce il sito UNESCO "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere", hanno approfondito la conoscenza dei reciproci patrimoni e scambiato esperienze sulle strategie di manutenzione e valorizzazione.

"In una regione di piccole dimensione come è il Friuli Venezia Giulia possiamo vantare ben cinque siti UNESCO e di questi Cividale è stata la 'porta d'ingresso' al patrimonio che vogliamo continuare a valorizzare con investimenti importanti: l'inaugurazione di oggi rappresenta una parte dell'intervento in più lotti già finanziato dalla Regione a cui ora si aggiungerà un altro stanziamento per continuare la progettazione del recupero di parti dell'importante complesso monastico che abbiamo la necessità di fare conoscere sempre di più", ha affermato Serracchiani al termine della visita ai cantieri di tutto il complesso, accompagnata dal sindaco di Cividale, Stefano Balloch.

Il monastero è oggetto da diversi anni di un intenso lavoro di scavo, studio e restauro; gli stalli lignei del Tempietto longobardo, danneggiati dall'alluvione del 2013, sono stati sottoposti al primo lotto di restauro, mentre ora con il nuovo centro visite, che una volta arredati gli spazi prevederà aree per il ristoro, un bookshop e postazioni multimediali per un preliminare viaggio virtuale dei beni nel sito, la città si riappropria "di un'altra ala del complesso che è il tesoro d'arte e cultura più prezioso della città", ha sottolineato Balloch.

Il centro visite, di cui oggi è stata mostrata in anteprima la realizzazione, è parte del progetto esecutivo in più lotti approvato anni fa dalla giunta comunale, che ha avuto un finanziamento di 3 milioni di euro interamente a carico della Regione, e che si colloca nell'ambito dei progetti previsti dal Piano di gestione Unesco. Oltre al centro visite, i lotti prevedevano il recupero dell'ala settecentesca, il monitoraggio delle condizioni ambientali del Tempietto, e il recupero dell'area attorno al neocostituito museo del teatro di figura "Podrecca-Signorelli». Con lo stanziamento di ulteriori 200 mila euro da parte dell'amministrazione regionale sarà possibile dare seguito alle progettazioni di un ulteriore lotto che verrà finanziato nel prossimo triennio e che consentirà la messa in sicurezza del complesso, cuore del riconoscimento UNESCO di Cividale.