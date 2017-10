Boom di acquisti sul web: un corso gratuito per aiutare le aziende nella vendita 2.0

VENZONE - L’economia sul web è in continua crescita, nel mondo ma anche in Italia. Oggi sono 2,5 miliardi gli utenti su internet, 1,5 miliardi dei quali fanno già acquisti online. Questi dati divulgati durante l’estate da Netcomm confermano l’importanza per tutte le aziende di essere presenti sul web e di sfruttare le occasioni di vendita sui nuovi canali digitali.

In crescita gli acquisti sul web

Le aziende italiane attive in Paesi esteri come Danimarca, Norvegia, Lussemburgo, Svezia, Olanda e Germania trovano nel web un’importante fonte di contatti e di guadagno: qui il 40% degli utenti dichiara di spendere tra i 100 e i 500 euro online.

Anche per le imprese che operano e vendono in Italia il 2017 ha dato nel primo semestre delle belle soddisfazioni. A oggi il commercio elettronico produce oltre 19 miliardi di euro, con una domanda in vertiginosa crescita, tra le più alte al mondo: +18%. Si stima che nei mesi che mancano alla fine dell’anno l’introito totale potrà toccare i 23 miliardi di euro. I consumatori italiani che comprano prodotti su internet sono passati da 18,7 milioni a 20,9 milioni, con 12,2 milioni di famiglie italiane che acquistano quotidianamente. I settori che ottengono i maggiori risultati sono l’alimentare, l’arredamento, l’elettronica e l’abbigliamento, mentre tra i servizi spiccano il turismo e le assicurazioni.

Consigli utili per le aziende

Questi numeri confermano la necessità per le aziende di essere presenti sul web di farlo in maniera efficace: oggi la concorrenza è sempre più alta, ma non sono ancora molti i siti italiani ottimizzati per una vendita efficace online. Avere risultati sul web significa avere un sito veloce, sicuro e chiaro nelle informazioni, pensato per essere visto in mobilità e per soddisfare i bisogni degli utenti, non solo con i prodotti in vendita ma anche con i servizi di spedizione o di assistenza. Tutti piccoli elementi che possono fare la differenza nel mondo digital. Per approfondire questi e altri importanti aspetti della presenza online sono nati molti corsi gratuiti per le aziende, per aiutarle ad aumentare la propria digitalizzazione.

I prossimi appuntamenti a provincia di Udine sul web marketing sono promossi dall’agenzia web padovana Prima Posizione, che da 3 anni propone appuntamenti formativi gratuiti alle aziende con consulenti specializzati. L’appuntamento è per martedì 17 ottobre alle 14.30 all’hotel Carnia di Venzone con l’evento dal titolo ‘Come Vincere nel Web’.