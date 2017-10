Terza corsia: cominciano i lavori fra Gonars e Palmanova

FVG - E’ imminente l’apertura del cantiere per i lavori di realizzazione della terza corsia sul tratto di A4 compreso fra Gonars e Palmanova (primo sub lotto del quarto lotto), un intervento che andrà a insistere anche sull’interconnessione fra la A23 e la A4.

Lavori propedeutici all’apertura del cantiere

I lavori di predisposizione del cantiere si svolgeranno in più fasi, distribuite nell’arco di 15 giorni. La prima attività riguarda il rifacimento della segnaletica orizzontale, la riduzione delle corsie e l’installazione della segnaletica verticale con i nuovi limiti di velocità, ed è stata pianificata nel periodo che va da lunedì 16 a sabato 21 ottobre. L’intervento interesserà due diversi punti dell’asse autostradale: il tratto che va da Villesse fino oltre lo svincolo di uscita per Palmanova, in direzione nodo di Palmanova; e il tratto che va da subito dopo la confluenza fra A23 e A4, in direzione Venezia, fino all’inizio del cantiere del terzo lotto, poco prima dell’uscita di San Giorgio di Nogaro.

Interventi sul nodo di Palmanova

La settimana successiva sono stati programmati i lavori di modifica alla viabilità sul nodo di Palmanova. Un lavoro molto complesso che richiederà la chiusura dell’autostrada in più punti perché, trattandosi di uno snodo dove si incrociano più flussi di veicoli, sono molteplici le direzioni interessate. Per gestire l’operazione minimizzando i disagi, sono stati studiati accuratamente i flussi di traffico e le uscite ai caselli. Sulla base dei dati e delle proiezioni effettuate è stata selezionata la giornata più adatta. Per consentire l’intervento in sicurezza, dalle ore 20,00 di sabato 21 ottobre alle ore 10,00 di domenica 22 saranno istituite uscite obbligatorie a Udine Sud per chi arriva dalla A23, a San Giorgio di Nogaro per chi arriva da Venezia, e a Palmanova per chi arriva da Trieste. Chiuse anche le entrate, negli stessi caselli, ma nella direzione opposta. I percorsi alternati sono già presenti sulla viabilità ordinaria con segnaletica di colore giallo. Al termine dei lavori, in tutti i rami autostradali interni al nodo ovvero quelli da Venezia verso Trieste e da Venezia verso Udine; da Trieste verso Udine e da Trieste verso Venezia; da Udine verso Trieste e da Udine verso Venezia il traffico scorrerà su una sola corsia della larghezza di 3 metri e mezzo e la velocità massima consentita sarà di 60 chilometri all’ora per tutti i veicoli. Nella settimana successiva, da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre, saranno posati i new jersey a delimitazione dei tratti interessati dai lavori.

Terza corsia: cominciano i lavori fra Gonars e Palmanova (© Autovie Venete)