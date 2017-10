'Beppe Lentini & The Great Balls of Fire' in concerto per i 40 anni della Cri di Udine

UDINE - In occasione del 40° anniversario della fondazione della Sede di Udine della Croce Rossa Italiana è stata organizzata una giornata di festeggiamenti assieme alla popolazione. Il 14 ottobre, infatti, la Croce Rossa Italiana sarà presente in piazza Venerio, a Udine, dalle 9 alle 18, con diverse attività proprie dell'Associazione e del Comitato.

Prove

Nei diversi gazebo saranno presentate, e fatte provare, le manovre salvavita pediatriche e le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base; sarà possibile ottenere informazioni sul mondo Cri e sulla formazione che proponiamo o effettuare gratuitamente le misurazione di alcuni parametri quali pressione arteriosa, glicemia e saturazione di ossigeno nel sangue. I bambini potranno intrattenersi nel gazebo dedicato al trucco (face-painting e trucco). Sarà possibile inoltre acquistare i gadget creati appositamente per festeggiare questo avvenimento e intrattenersi con uno spuntino nel gazebo dedicato alla somministrazione alimenti gestito sempre dai volontari della Cri.

Il concerto

Alle 21, al Teatro Palamostre in Piazza Paolo Diacono, in programma, invece, il concerto del gruppo 'Beppe Lentini & The Great Balls of Fire'. Lentini, cresciuto con i suoni incandescenti di Little Richard, Elvis Presley, Gene Vincent e degli altri mostri sacri del Rock&Roll anni '50, dedica la sua vita alla musica da oltre 40 anni. Collabora con artisti di fama internazionale ed è inserito nel prestigioso catalogo Bear Family. I Great Balls Of Fire sono la sua band ufficiale. Da anni Beppe Lentini & The Great Balls Of Fire infiammano le serate nei club e nei pub del nord Italia con uno show all'insegna del divertimento e del groove più sfrenato. L'evento sarà gratuito in quanto offerto dal Comitato Cri di Udine per festeggiare il traguardo raggiunto. E' gradita la partecipazione indossando un dettaglio rosso: il colore della Cri.