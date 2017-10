Il Salotto Musicale del Fvg inaugura la terza stagione

FAGAGNA - Il Salotto Musicale del Fvg è pronto ad alzare il sipario sulla sua terza stagione. Venerdì 20 ottobre alle 21, a Fagagna, con la serata intitolata «Autunno in via del Fico» ricominciano gli appuntamenti di musica insolita firmati dall’Associazione CoroPopMagico. Fino a giugno 2018, è in programma un concerto al mese, aperto a una ventina di partecipanti al massimo per ogni serata. L’atmosfera è quella soffusa e raccolta delle stanze di villa Aurora (in via Diaz 47): un’esperienza di ascolto in relax, accompagnata da lumi di candela e, in conclusione, da tè, dolcetti e conversazioni con gli interpreti e gli artisti. Oltre alle esecuzioni per pianoforte — merita segnalare l’atteso ritorno della pianista Anna D’Errico, che suonerà al Salotto di maggio prossimo —, novità di questa stagione sarà una serata, quella di febbraio, dedicata alla chitarra contemporanea, con il musicista faentino Donato D’Antonio.

Il percorso delle serate porterà alla scoperta di speciali intrecci in musica e tra musica e arte

Questa terza stagione è dedicata al toscano Giancarlo Cardini, appassionato interprete dei maggiori compositori contemporanei, da Cage a Feldman a Scelsi, e apprezzato compositore egli stesso, nonché pensatore acuto, performer provocatorio, esploratore curioso di generi musicali diversi, dalla contemporanea alla bossa nova alla disco music. Durante il Salotto di venerdì 20 si potranno ascoltare composizioni di Cardini e Satie, eseguite al pianoforte da Agnese Toniutti. Come nella scorsa stagione, anche quest’anno ogni serata sarà accompagnata da un'opera d’arte, selezionata appositamente per gli ospiti del Salotto. Per il 20 ottobre è stato scelto un quadro della pittrice croata Erna Vukmanić. Poiché i posti sono limitati, per partecipare al Salotto è necessario prenotare e tesserarsi. Si può fare scegliendo una di queste tre comode e semplici modalità: online tramite il tasto «Prenota qui» sul sito del Salotto , oppure via mail scrivendo a salottomusicalepm@gmail.com o via telefono chiamando il 348.8027207 (Laura). L’appuntamento successivo sarà «Inverno al tramonto con barca», venerdì 24 novembre.