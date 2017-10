“Mercoledì del Placement”: appuntamento all'UniUd

UDINE - Sereni Orizzonti partecipa a due appuntamenti autunnali del Career Day a Palazzo Toppo WassermanN. Dopo il successo del Job Breakfast di luglio, Sereni Orizzonti partecipa anche agli appuntamenti autunnali con i «Mercoledì del Placement» organizzati dal Career Center dell’Università di Udine. Si è svolto ieri a Palazzo Toppo Wassermanm il primo incontro con studenti e laureati dell’ateneo friulano che, dopo aver assistito alla presentazione aziendale, hanno visitato lo stand della società friulana per consegnare il curriculum ed effettuare colloqui conoscitivi con i responsabili delle Risorse Umane di Sereni Orizzonti.

Un’occasione importante di incontro e confronto

«I Career Day sono per noi un’occasione importante di incontro e confronto con gli universitari. – spiegano i responsabili della società – Crediamo sia importante dare l’opportunità a giovani creativi, pieni di idee ed entusiasmo di mettersi in gioco e farsi conoscere. Sono proprio queste le caratteristiche e le qualità principali per un’azienda in pieno sviluppo e che guarda al futuro come la nostra.» Il prossimo appuntamento è fissato per l’8 novembre a Palazzo Toppo Wassermann con le stesse modalità. I candidati avranno un pomeriggio a disposizione per presentarsi e conoscere da vicino la società friulana, terzo gruppo italiano nel settore della costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali su tutto il territorio nazionale. Sono infatti diverse le figure professionali e altrettante le opportunità lavorative all’interno della Sereni Orizzonti che impiega attualmente 2300 persone tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari, fisioterapisti ma anche ingegneri, architetti, tecnici e professionisti di diversi ambiti gestionali e amministrativi.