Villa de Claricini si fa cornice di una serata all’insegna dei vini rossi

BOTTENICCO - La secentesca Villa de Claricini di Bottenicco sarà la suggestiva cornice di una grande serata di vini rossi abbinati a prodotti tipici friulani per iniziativa dell'enoteca Tabogan di Andrea Spataro (Centro commerciale Borc di Cividat) in programma venerdì 20 ottobre. L'evento è dedicato al ricordo di Mariolino Snidero, storico direttore dell'azienda agricola annessa alla Villa nobilialre recentemente scomparso.

Prestigiose cantine regionali e italiane saranno presenti con i loro più rinomati vini rossi

Per il Fvg saranno presenti la stessa De Claricini assieme a Specogna, Cozzarolo, Ronchi di Cialla, Villa de Puppi, Ermacora, Petrussa, Consorzio Pinot Nero, Vosca, Carpino, Dorigo, Ronco dei Tassi, Castelvecchio, Casella, Castello di Buttrio, Moschioni, Diadema, Ronco delle Betulle, Villa Russiz, Casa delle Rose e Ferlat, a rappresentare le varie doc regionali. Per la Toscana interverranno Col Dorcia e Frescobaldi, per il Piemonte Gaja e Pira Luigi, Per la Sicilia Donnafugata, per il Veneto Masi e per l'Alto Adige Bozen.

Gli assaggi saranno abbinati a prodotti tipici del territorio predisposti da ristoranti locali o dagli stessi produttori

La serata avrà inizio alle 17 e prevede un costo d'ingresso di 30 euro. Dopo la serata 'spumeggiante' di questa estate a castello Canussio, l'enoteca cividalese ha individuato un'altra prestigiosa sede per un confronto tra vini rossi nazionali con l'intento di mettere a confronto i rossi regionali con blasonati 'colleghi' nazionali. I Comuni di Cividale e di Moimacco hanno dato il loro patrocinio all'evento che gode anche del supporto dell'Onav.