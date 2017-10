I Cjastrons presenteranno al pubblico del Visionario il loro Friûl Revolution

UDINE – Lunedì 16 ottobre ospiti speciali al Visionario i Cjastrons - ovvero David Benvenuto, Cristian Pressacco e Marco Floran - che presenteranno al pubblico il loro Friûlâ?? Revolution, di cui sono sceneggiatori e interpreti. Due gli appuntamenti in programma: alle 19 un incontro aperto a tutti al nuovo Bistrò del Visionario (a cura della Mediateca Mario Quargnolo, ingresso libero), seguito alle ore 20.00 dalla presentazione del film in sala Astra.

La prevendita per la proiezione è già attiva on-line e presso al cassa del Visionario

Friûl Revolution è un mockumentary grottesco in cinque episodi interpretati in lingua friulana, italiana e nei vari miscugli italo-friulani (i cosiddetti strombolots e miscliç). Ogni episodio è ispirato ad una particolare tematica che viene analizzata, sviscerata e raccontata con causticità e spirito tagliente. La regia è di Marco D’Agostini e la fotografia di Claudio Cescutti.

Tre giovani partono a bordo di un furgoncino scassato per scoprire quale male stia assopendo la società friulana

In breve saranno testimoni di una mobilitazione rivoluzionaria, tanto da esserne travolti e divenirne partecipi. In un Friuli disorientato, martire di una crisi che ha colpito economicamente, politicamente e culturalmente l’intero Paese, nasce la rivoluzione del ępopul salt, onest e lavoradôrĽ. A tracciare le sorti della Storia sarà la comparsa di Abele Pelvio, leader rivoluzionario pronto a tutto pur di destare il popolo friulano. Esiste oppure no la possibilità di una rivoluzione in Friuli?

Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.