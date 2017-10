’The Beatles Event’ sbarca a Udine: saranno due giorni di musica eventi, beneficenza

UDINE - I Beatles sbarcano a Udine per una due giorni all’insegna di presentazioni di libri, conferenze di esperti, mostre, mercatini, proiezioni di video e documentari, anche inediti. Immancabile, ovviamente, la musica, firmata rigorosamente dai giovanotti di Liverpool. L’evento organizzato nel 50° anniversario dalla pubblicazione del loro capolavoro ‘Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band’, è stato organizzato da un gruppo di appassionati con il patrocinio del Comune di Udine e con il 'patrocinio' dell’Onlus udinese La casa di Joy.

Sabato 21 ottobre

Il primo appuntamento in programma è fissato per sabato 21 quando in sala Tosone, in vicolo Sillio, sarà presentato il libro ‘La scienza dei Beatles’ di Viviana Ambrosi, cui seguirà una conferenza (con Alessandro Perissutti, esperto di storia dei Fab Four, con il giornalista Massi Boscarol e del direttore di Radio Onde Furlane Mauro Missana) con proiezioni sui ‘misteri’ legati ai ‘Beatles’.

Domenica 22 ottobre

Nella domenica, il 22 ottobre, l’evento si sposterà al teatro Palamostre, dove, dalle 14, sarà aperta al pubblico una mostra allestita da Silvio Toso e da Eugenio Ambrosi, un collezionista triestino che firma un’altra esposizione sul rapporto tra i Beatles e Dio. Seguirà, con la moderazione della giornalista Luana de Francisco la presenterà il suo libro, Da Lenin a Lennon.

Inoltre

Nel foyer sarà presente invece un mercatino, dalle 15, e un dj set di Angelo Tomasin. Dalle 16, invece, appuntamento con i Beatles in acustico nella versione di Louis Armato, Spino e Charlie Brown. Alle 18 sul palco saliranno, di nuovo, i Beatles, alias «Beat&Shout» (di Udine) e «Revolver» (di Bergamo), le due tribute band chiamate a rinverdire i fasti degli «originali», con oltre 60 brani in repertorio e quasi quattro ore di musica dal vivo. L’ingresso avrà un costo di 10 euro (5 euro per ragazzi fino ai 14 anni) e tutto il ricavato sarà dato in beneficenza a favore dell’associazione La casa di Joy. La prevendita è attiva al teatro Palamostre e sul circuito Vivaticket.