Barisoni a Udine per parlare di impresa

UDINE - Soprattutto in Italia, riemerge periodicamente il dibattito sulla dimensione d’impresa. Secondo alcuni il 'nanismo' delle aziende di casa nostra è un freno allo sviluppo economico del Paese. Secondo altri il futuro sarà artigiano, poiché il Dna dell’artigianato contiene già alcuni degli elementi che stanno caratterizzando la 'nuova economia'.

Di sicuro, il ruolo e le strategie di un’associazione come Confartigianato dipendono molto dalle risposte a questi interrogativi a livello sociale, culturale, mediatico e politico. Per capire qual è oggi il pensiero dell’economia italiana in proposito Confartigianato-Imprese Udine ha organizzato per sabato 14 ottobre, un incontro con Sebastiano Barisoni, vicedirettore di Radio24 e voce del seguito programma radiofonico 'Focus Economia'.

L’appuntamento sarà ospitato nella sala Beppino Della Mora, in via del Pozzo n. 8 a Udine, dalle 10.30. All’introduzione della presidente di zona Eva Seminara seguirà l’intervento di Barisoni sul tema 'Piccolo è ancora bello?', quindi sarà dato spazio alle domande del pubblico e infine, alle 12, a un colloquio sull’economia a Nordest tra il vicedirettore di Radio24 e il giornalista del Messaggero Veneto, Maurizio Cescon. Per motivi organizzativi e di capienza della sala è richiesta la registrazione sul sito internet dell’associazione (www.confartigianatoudine.com).