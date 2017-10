La dea bendata 'fa tappa' a Povoletto: vinti 162.598,89 euro

POVOLETTO - Un’altra ricca vincita centrata nella provincia del Friuli: il concorso numero 122 del SuperEnalotto ha, infatti, assegnato nel comune di Povoletto una vincita del valore di più di 160 mila euro per la categoria Punti 5. La vincita è stata centrata al punto di vendita Bar Trattoria Primavera in via Di Colloredo 28 mediante una giocata Quick Pick MultiStella.

La combinazione

Questa la combinazione vincente del concorso numero 122 di giovedì 12 ottobre che ha fruttato la vincita: i numeri della sestina 9,16,19,35,41,59; il numero Jolly 68; il numero SuperStar 72. Sono bastati cinque dei sei numeri estratti ad assegnare la cifra di 162.598,89 euro. Nulla da fare, invece, per la categoria di vincita 6 che mette in palio ad ogni concorso il Jackpot del SuperEnalotto. Il Jackpot in palio per il concorso 122 superava i 45 milioni di euro, cifra che per il prossimo concorso sale a 45,9 milioni di euro.

Non sono le uniche vincite

Oltre alla fortunata vincita con Punti 5, il concorso 122 ha assegnato agli appassionati del gioco del SuperEnalotto più di 340 mila vincite con punti 2 (5 ciascuno), più di 24 mila vincite con punti 3 (21,39 euro ciascuno), 586 vincite con punti 4 (311,10 euro ciascuno) e più di 12 mila vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna. Il prossimo appuntamento con il SuperEnalotto è in programma per sabato 14 ottobre con l’estrazione numero 123 dell’anno. Maggiori informazioni sulle estrazioni dei concorsi sul sito ufficiale di gioco superenalotto.it.