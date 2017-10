Gli eventi in programma sabato 14 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 14 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

Festa delle castagne in via Cussignacco

Si rinnova anche quest’anno (dal 13 al 15 ottobre) l’appuntamneto con la festa delle castagne in via Cussignacco, a Udine. Si comincia venerdì 13 ottobre, alle 17 inaugurazione. La serata poi proseguirà fino a mezzanotte all’insegna di degustazione prodotti e musica. si proseguirà anche sabato 14 e domenica 15 (dalle 10).

Nuova edizione per la Festa delle castagne di Montenars

Dal 1985, nei primi due fine settimana di ottobre (7 e 8, 14 e 15 ottobre 2017), si svolge a Montenars la «Festa delle Castagne». Si tratta di un appuntamento tradizionale che intende valorizzare il prodotto tipico di Montenars. Maggiori info, qui.

Secondo appuntamento con 'Teatro Junior'

Dopo l'apertura di sabato 7 ottobre, continua, sabato 14 ottobre 2017, la rassegna ‘Teatro Junior’, serie di spettacoli pomeridiani proposta dall’assessorato alla Cultura del Comune di Udine all’auditorium Bellavitis di via XXV Aprile nel quartiere Aurora. Protagonista dell'evento di sabato 14 sarà il Teatro Invisibile di Sara Coleghin da Albignasego, che porta in scena ‘Le avventure del signor Nilson’. Maggiori dettagli, qui.

Appuntamento a Villa Manin

Il concetto di Catastrofe, intesa come evento e processo anche creativo, di trasformazione è il concept attorno al quale gravita la ricerca artistica sviluppata a Dialoghi_Residenze delle arti performative a Villa Manin dal perfomer e coreografo friulano Francesco Collavino. Sabato 14 ottobre alle 19 lo Spazio Residenze apre nuovamente le porte al pubblico per condividere il percorso performativo creato a Villa Manin (visto il numero limitato di 50 spettatori la prenotazione è vivamente consigliata a residenzevillamanin@cssudine.it o allo 0432 504765). In questa nuova tappa, che segue due ‘open call’ rivolte ai cittadini di diverse età, Collavino si concentra sulla tema Catastrofe, tema che non potrebbe essere più attuale nel momento storico, politico e culturale che stiamo vivendo.

Al via il Festival ‘Ottoni ad Oriente’

In regione arriva, per la prima volta, un festival per gruppi di ottoni. Sarà Tricesimo, sabato 14 e domenica 15 ottobre, a ospitare l’evento musicale, che apre ufficialmente la stagione del teatro Garzoni. Maggiori dettagli, qui.

A San Pietro al Natisone arriva ‘Il Buono di…’

Arriva a San Pietro al Natisone, dopo un’ampia presentazione a Gusti di Frontiera a Gorizia e l’anticipazione del 5 ottobre scorso con la presentazione del volume ‘Gli sportivi del Friuli Venezia Giulia a tavola’ del giornalista Antonio Simeoli, la seconda tappa di ‘Il Buono di…’. Un evento che si svolgerà il 13, 14 e 15 ottobre e che è pensato come un progetto che vuole sostenere i prodotti del marchio Aqua dell’Ersa, l’Agenzia regionale di sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (www.ersa.fvg.it), assieme agli altri prodotti tipici locali eno-gastronomici regionali. Maggiori dettagli, qui.

La Festa della Zucca di San Martino compie 19 anni

Il meraviglioso borgo, abitato da circa 500 persone, dal 13 al 15 ottobre sarà il luogo in cui ‘rivivere’ le abitudini medievali alla taverna, al mercato e all’accampamento militare. In programma spettacoli itineranti per le vie del borgo animeranno la kermesse che è oramai diventata un appuntamento a cui è vietato mancare. Maggiori info, qui.

Da Sanipro il corso 'Nutrizione e infiammazione cronica'

Dal 13 al 15 ottobre ottobre appuntamento per tutti gli addetti ai lavori per approfondire la stretta relazione che intercorre tra alimentazione e infiammazione. Ecco tutti i dettagli per partecipare. Maggiori info, qui.

Sua maestà la castagna celebrata a Soffumbergo

Sua maestà la castagna, frutto simbolo dell’autunno, come da tradizione ogni ottobre torna a essere celebrata a Valle di Soffumbergo, in Comune di Faedis, dov’è attiva la Pro Loco più piccola d’Italia. L’associazione per tre fine settimana consecutivi (7-8, 14-15 e 21-22 ottobre) propone infatti la 37ma edizione della Festa delle Castagne e del Miele di Castagno. I dettagli, sono disponibili, qui.

‘Contemporanea’: nuova edizione per il festival delle sperimentazioni musicali

Si rinnova anche quest’anno a Udine l’appuntamento legato alle nuove sperimentazioni musicali. La ventunesima edizione del festival ‘Contemporanea’ sarà dedicata al repertorio acusmatico, ovvero composizioni scritte appositamente per altoparlanti che consentono la proiezione del suono nello spazio tridimensionale. Maggiori info, qui.

Teatro Sosta Urbana porta in scena ‘Falù’

‘Cosa sono le migrazioni per un bambino?’ È ciò che si chiede lo spettacolo ‘Falù’, inserito all’interno della rassegna Epicentri di Teatro Sosta Urbana, che debutterà sabato 14 ottobre, alle 17 (apertura della biglietteria dalle 16), all’Auditorium Bearzi (via Don Giovanni Bosco, 2). Maggiori info, qui.

Il Castello Ritrovato: Convegno sulle indagini archeologiche e storiche nel Varmese

Sabato 14 ottobre, alle 16, nella Sala Consiliare del Comune di Varmo è in programma l’incontro «Il Castello ritrovato: convegno sulle indagini archeologiche e storiche nel Varmese». L’ amministrazione comunale ha instaurato una collaborazione scientifico-didattica con l’Università di Udine e in particolare con il DIUM, al fine di esaminare e documentare le realtà archeologiche dell’epoca medievale e post-medioevale individuate nel territorio comunale. L’obiettivo è quello di sviluppare un progetto pilota/sperimentale riguardo ai castelli fluviali.

Appuntamento alla Guarneriana

Alla Civica Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, sabato 14 ottobre, dalle 15 alle 18.30, in occasione del compleanno della Biblioteca, è in programma una giornata interamente dedicata alla figura di monsignor Giusto Fontanini, che con il lascito alla Comunità di San Daniele della propria prestigiosissima raccolta di manoscritti e libri a stampa, diede l'abbrivio alla Guarneriana, facendole assumere la preziosa veste che conosciamo e rafforzandone lo spirito pubblico voluto dal suo fondatore Guarnerio. Info: info@guarneriana.it .