Lo chef Scarello orologiaio per una sera

UDINE - Per una sera la sala del ristorante Agli Amici 1887 di Udine si è trasformata in laboratorio di alta orologeria, e così lo chef Emanuele Scarello si è messo all’opera (assieme a un gruppo di amici e clienti) per smontare e rimontare il movimento meccanico di un orologio Panerai. A unire le due eccellenze (cucina e alta orologeria) sono gli eventi per celebrare i 130 anni del ristorante 2 Stelle Michelin. 'Storia, passione e innovazione' sono questi i punti in comune con le radici ben piantate nell’affascinante storia ricca di valori, di ricerca al servizio e per il benessere dell’uomo. A guidare gli inesperti ‘orologiai per una notte’ è stato il professor Ugo Pancani giunto in Friuli assieme a Giacomo Cinelli (responsabile Italia di Panerai), a stabilire il contatto è stato Marco Bortolin che poi si è dilettato assieme allo chef nella difficile opera di precisione.

Il professor Pancani nel commentare l’evento ha detto: «A unire Panerai e il ristorante Agli Amici è la ricerca estrema per mirare all’eccellenza, la consapevolezza di arrivarci a piccoli passi e la perseveranza nel tempo. Tutto ciò fa raggiungere i risultati che sono sotto gli occhi di tutti». La storia di Officine Panerai comincia nel 1860 a Firenze , e nei primi del ‘900 nasce il rapporto con la Regia Marina Italiana per la fornitura di strumenti di alta precisione. Nel 1916 vede alla luce il Radiomir una sostanza a base di radio che permette la visione notturna di sistemi di puntamento e poi anche del quadrante dell’orologio, nel 1936 viene realizzato il primo vero orologio subacqueo militare che divenne strumento indispensabile per il successo di alcune missioni degli incursori della Marina. Come l’affondamento della corazzata Valiant nel porto di Alessandria d’Egitto nel 1941. In seguito, quello che era un segreto per pochi, è diventato un oggetto di culto per gli amanti degli orologi: il design italiano unito alla tecnologia svizzera hanno reso uniche queste autentiche opere d’arte. Basti pensare che il meccanismo di questi orologi rende precisissimo l’orologio, con 28.800 movimenti l’ora per un totale di oltre 691 mila oscillazioni al giorno. La carica manuale dura fino a otto giorni.

A concludere la bellissima esperienza alcuni piatti, frutto del lavoro di squadra del team di Scarello, accompagnati ai vini dell’eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Agli