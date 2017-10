Gsa Udine: occasione di riscatto domenica contro Ravenna

UDINE - La Gsa Udine si appresta al terzo impegno di campionato in cui domenica affronterà, tra le mura domestiche, l’Orasì Ravenna. Un impegno tutt’altro che facile perché i romagnoli, dopo l’ottima stagione dell’anno scorso (quarti, alla fine della stagione regolare), hanno ricominciato alla grande questo campionato con due vittorie nelle prime due giornate battendo Roseto, fuori casa e Orzinuovi a Ravenna.

Merito di una società che ha affidato all’ottimo coach Antimo un gruppo solido basato sul terzetto italiano Raschi, Masciadri, Chiumenti, al quale è stata aggiunta quest’anno l’esperienza del playmaker Giacchetti e la precisione balistica dell’ex Fortitudo Montano. Nuovi anche i due americani: il centro Grant (nipote del grande ex Bulls Horace) e la guardia Rice, già vista a Verona.

Parola di capitano

Dopo due sconfitte consecutive, la Gsa Udine ha tanta voglia di voltare pagina e di raccogliere i primi due punti della stagione. Abbiamo fatto il punto con il capitano bianconero Michele Ferrari.

Ferrari, come stata arrivando la Gsa al terzo impegno di questo campionato?

«Ci siamo allenati bene, dopo due sconfitte la voglia di riscattarci è tanta. Negli allenamenti ci stiamo dando un sacco di «botte», in senso positivo, per farci trovare pronti al prossimo impegno».

Le parole del presidente Pedone dopo la sconfitta con Mantova vi sono servite da stimolo?

«Sicuramente. Eravamo già consapevoli da parte nostra di non avere fatto bene, poi sono arrivate le parole del presidente che sono state dure, ma che vanno accettate e ci hanno dato ulteriore motivazione».

Secondo lei, qual è l’aspetto che più la squadra deve mettere a posto?

«Dobbiamo migliorare la nostra intensità su tutti e quaranta i minuti di gioco. Ci capita, infatti, di alternare buoni momenti a blackout offensivi e difensivi dei quali i nostri avversari approfittano».

Domenica arriva Ravenna, un cliente non facile, vero?

«E’ una squadra solida che parte dalla base solida dello scorso campionato alla quale ha aggiunto giocatori come Giacchetti ed americani di livello per il nostro campionato. Sarà quindi un avversario rognoso da affrontare, ma noi dobbiamo riscattarci».