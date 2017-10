Gli eventi in programma domenica 15 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 15 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

Torna la Giornata FAI d’Autunno: ben 19 visite straordinarie in Fvg

Durante la campagna, il FAI scende in piazza con i suoi giovani volontari per la Giornata FAI d’Autunno che si terrà domenica 15 ottobre in cui i protagonisti del futuro del FAI proporranno 170 itinerari tematici da percorrere liberamente, coinvolgendo oltre 600 luoghi d’interesse artistico, paesaggistico e sociale con visite a contributo libero per scoprire e vivere scenari familiari ma poco conosciuti con lo sguardo entusiasta dei giovani del FAI. tutti i luoghi visibili, sono disponibili, qui.

Una domenica d'autunno all'antico mulino di Adegliacco

Un nuovo appuntamento per scoprire da vicino e toccare con mano il fascino dell’antico Mulino di Adegliacco (Tavagnacco): domenica 15 ottobre il sito sarà aperto per due turni di visite guidate, alle 11 e alle 15. I dettagli sono disponibili, qui.

Nuova edizione per la Festa delle castagne di Montenars

Dal 1985, nei primi due fine settimana di ottobre (7 e 8, 14 e 15 ottobre 2017), si svolge a Montenars la «Festa delle Castagne». Si tratta di un appuntamento tradizionale che intende valorizzare il prodotto tipico di Montenars. Maggiori info, qui.

La Festa della Zucca di San Martino compie 19 anni

Il meraviglioso borgo, abitato da circa 500 persone, dal 13 al 15 ottobre sarà il luogo in cui ‘rivivere’ le abitudini medievali alla taverna, al mercato e all’accampamento militare. In programma spettacoli itineranti per le vie del borgo animeranno la kermesse che è oramai diventata un appuntamento a cui è vietato mancare. Maggiori info, qui.

Festa delle castagne in via Cussignacco

Si rinnova anche quest’anno (dal 13 al 15 ottobre) l’appuntamneto con la festa delle castagne in via Cussignacco, a Udine. Si comincia venerdì 13 ottobre, alle 17 inaugurazione. La serata poi proseguirà fino a mezzanotte all’insegna di degustazione prodotti e musica. si proseguirà anche sabato 14 e domenica 15 (dalle 10).

A San Daniele si celebra il BabyLoss Day

Domenica 15 ottobre numerose città in tutto il Paese, e anche in tutto il pianeta, accenderanno candele e raccoglieranno esperienze condivise per la Giornata mondiale del ricordo e della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile. L'appuntamento, in provincia di Udine, è in Piazza del Duomo a San Daniele dalle 17 alle 19.30. maggiori info, qui.

Al via il Festival ‘Ottoni ad Oriente’

In regione arriva, per la prima volta, un festival per gruppi di ottoni. Sarà Tricesimo, sabato 14 e domenica 15 ottobre, a ospitare l’evento musicale, che apre ufficialmente la stagione del teatro Garzoni. Maggiori dettagli, qui.

OltreConfine 15-17

Il progetto OltreCondfine 15-17 curato da Cikale Operose arriva a Visco con la restituzione teatrale itinerante che chiude il percorso nelle comunità del Friuli Venezia Giulia. Domenica 15 ottobre il lavoro è ospite nelle sale del Museo sul confine – Ex dogana di Visco in via Dante con una doppia replica alle 16.15 e alle 17.30. Per informazioni: www.oltreconfine-ww1.eu

A San Pietro al Natisone arriva ‘Il Buono di…’

Arriva a San Pietro al Natisone, dopo un’ampia presentazione a Gusti di Frontiera a Gorizia e l’anticipazione del 5 ottobre scorso con la presentazione del volume ‘Gli sportivi del Friuli Venezia Giulia a tavola’ del giornalista Antonio Simeoli, la seconda tappa di ‘Il Buono di…’. Un evento che si svolgerà il 13, 14 e 15 ottobre e che è pensato come un progetto che vuole sostenere i prodotti del marchio Aqua dell’Ersa, l’Agenzia regionale di sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (www.ersa.fvg.it), assieme agli altri prodotti tipici locali eno-gastronomici regionali. Maggiori dettagli, qui.

Da Sanipro il corso 'Nutrizione e infiammazione cronica'

Dal 13 al 15 ottobre ottobre appuntamento per tutti gli addetti ai lavori per approfondire la stretta relazione che intercorre tra alimentazione e infiammazione. Ecco tutti i dettagli per partecipare. Maggiori info, qui.

Sua maestà la castagna celebrata a Soffumbergo

Sua maestà la castagna, frutto simbolo dell’autunno, come da tradizione ogni ottobre torna a essere celebrata a Valle di Soffumbergo, in Comune di Faedis, dov’è attiva la Pro Loco più piccola d’Italia. L’associazione per tre fine settimana consecutivi (7-8, 14-15 e 21-22 ottobre) propone infatti la 37ma edizione della Festa delle Castagne e del Miele di Castagno. I dettagli, sono disponibili, qui.

Presentazione di ’Orchestra Filarmonica di Udine Mezzo secolo di cultura in città’

Sarà presentato domenica 15 ottobre alle 11 nella Sala Ajace del Comune di Udine il volume di Lucia Ludovica de Nardo Orchestra Filarmonica di Udine Mezzo secolo di cultura in città (Forum Editrice). Alla presenza della sua presidente, Letizia Pittini Della Marina, il pubblico potrà ripercorrere le pagine di vita di un progetto nato alla fine degli anni sessanta del secolo scorso. L’Orchestra Filarmonica di Udine ha dato un importante contributo alla divulgazione della musica colta in regione, impegnandosi nella organizzazione e promozione di concerti sia nei piccoli che nei grandi centri, con eventi di caratura nazionale e internazionale. Il volume documenta la vocazione pluridecennale della Filarmonica di Udine che ha condotto alla produzione di appuntamenti come i ‘Concerti aperitivo’ domenicali e le ‘Settimane musicali’ di Grado, e contiene traccia del cospicuo archivio dell’Associazione (programmi di sala, rassegne stampa, corrispondenze, biografie e presentazioni di interpreti) e testimonianze della stampa.

'Il diavolo e l’acqua santa’

S’intitola ‘Il diavolo e l’acqua santa’ il nuovo appuntamento domenicale con gli Amici della Musica. Per il Festival Udine Castello, domenica 15 ottobre alle 11, nel Salone del Parlamento del Castello di Udine, arrivano i solisti della prestigiosa Camerata Orphica, noti non solo per bravura, brillantezza di esposizione e chiarezza comunicativa, ma anche per una spontanea vena di simpatia. I quattro solisti provengono da quattro paesi diversi (Spagna, Bulgaria, Austria, Italia), ma hanno come comune denominatore la città di Vienna, dove ogni anno presenziano all'Akademie Orpheus Festival, offrendo la loro esperienza di docenti internazionali alla Sommerakademie Orpheus Wien.