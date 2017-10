L'Udinese in campo a Firenze. Delneri: «Non giochiamo contro Thereau»

UDINE - «Noi giochiamo contro la Fiorentina, non contro Thereau». Lo ha dichiarato il tecnico dell'Udinese Gigi Delneri alla vigilia della partita contro i viola, cje si giocherà domenica 15 ottobre alle 12.30 al Franchi di Firenze, spegnendo ogni possibile polemica dopo le dichiarazioni di inizio settimana dell'ex di turno che ora sogna un gol sotto la Fiesole.

L'attaccante francese «ha cambiato maglia ed è chiaro che darà tutto per la Viola – ha aggiunto Delneri –. Il mercato è questo. Se segna è giusto che esulti. Il rispetto è dare il massimo per la maglia, non altre cose. Lui è un giocatore con qualità importanti ma la Fiorentina ne ha anche altri di importanti. E' una squadra completa. Per cui mi aspetto dai miei giocatori una partita intensa e quadrata».

Sono 41 i precedenti dell’Udinese in casa della Fiorentina. Lo score parla di 26 vittorie per la squadra viola, 10 pareggi e 5 vittorie per i bianconeri. Ultima vittoria in ordine di tempo l’1-2 ottenuto esattamente dieci anni fa, in quella domenica di campionato surreale a causa della notizia della morte del tifoso laziale Gabriele Sandri. In uno stadio pregno di tensione nei confronti delle forze dell’ordine, l’Udinese seppe portarsi avanti con Quagliarella nel primo tempo, vedendosi raggiunta dopo pochi minuti da Pazzini, per poi suggellare i tre punti con la rete di Di Natale su servizio di Inler.