Madre e figlio trovati morti in casa: è giallo a Passons

PASIAN DI PRATO - Due corpi senza vita sono stati ritrovati nella mattinata di sabato a Passons. Si tratta di una donna, Felicita Floreani di 93 anni, e del figlio Mario Bueli, 73enne. E' giallo sulle cause della morte.

A fare la macabra scoperta è stato un parente che non riuscendo a mettersi in contatto con i due da qualche giorno, è andato nella loro casa. Non venendo nessuno ad aprire la porta ha chiamato aiuto. Sul posto il 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno sfondato la porta e trovato i due cadaveri. La morte potrebbe risalire a qualche giorno fa.

MORTE NATURALE? - I carabinieri della stazione di Martignacco insieme ai colleghi della Compagnia di Udine sono chiamati a risolvere il mistero. Potrebbe anche trattarsi di una morte naturale: uno dei due potrebbe essersi sentito male e l'altro potrevbbe essere stato male di conseguenza. Sarà l'autopsia a chiarirlo. Per ora pare da escludere la morte violenta.