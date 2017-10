Anziana scippata in via Carducci: arrestati tre uomini

UDINE - Uno scippatore, in via Carducci, lo scorso 13 ottobre, ha preso di mira una donna di 70 anni: prima strattonata, poi le ha strappato una catenina d'oro, finendo per scaraventata a terra. Tutto è accaduto nell'arco di pochissimi minuti, attorno alle 10.30 di venerdì mattina. L'anziana è stata medicata al Pronto Soccorso, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. La signora si è però molto spaventata. Il 14 ottobre quell’uomo è stato fermato: si tratta di Y.A.P., pregiudicato di origina colombiana. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri a Portogruaro: all’alt dei militari, infatti i tre malviventi sono fuggiti, ma intercettati e arrestati poco dopo.

L'arresto

Erano circa le 10 di sabato 14 ottobre, quando - come anticipa Il Gazzettino - una pattuglia del radiomobile impegnata in un posto di controllo, vede sulla ss14, a Fossalta di Portogruaro, una Citroen C3 di colore nero. Gli uomini dell’arma guardano la targa: è la stessa che è stata segnalata perché notata durante una rapina avvenuta il giorno prima nel capoluogo friulano. I carabinieri intimano l’tal, ma dopo aver finto di rallentare, il conducente della vettura accelera e fugge, non dopo aver cercato di investire il militare che lo stava fermando. Scatta l’inseguimento. La vettura viene fermata e i tre uomini a bordo arrestati: Y.A.P., 39 anni, J.D.A.P., 18 anni e G.J.E.V., 24 anni, tutti colombiani pregiudicati.



La perquisizione

Dalla perquisizione dell’auto sono stati trovati attrezzi da scasso, una candela per motori, usata per infrangere i cristalli delle auto quando si trovano ferme in coda o in attesa che si aprano i cancelli, così da sorprendere i conducenti e poterli derubare. Dalla collaborazione con i carabinieri di Udine, con i colleghi della stazione di Campoformido, è stato possibile collegare Y. A. P. ai fatti del giorno prima. L'uomo è l'autore della rapina alla donna anziana avvenuta a Udine.