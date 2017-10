Assegno famiglie: nuovo servizio del Sissu per la compilazione assistita

UDINE - Accanto alle consuete modalità di presentazione delle domande per l’assegno alle famiglie con almeno tre figli minori (consegna al protocollo, posta o pec), il Sissu, lo sportello Informativo dei servizi sociali udinesi (situato al centro polifunzionale Micesio, con ingressi pedonali da via Micesio 31 e da via Superiore 3) ne attiverà anche una quarta, ovvero la presentazione della domanda con assistenza in fase di compilazione, fruibile su appuntamento dal 23 ottobre 2017.

Appuntamento

Dal 16 ottobre, il cittadino potrà prenotare da solo il proprio appuntamento, direttamente on line, accedendo al sito web del Comune di Udine (www.comune.udine.gov.it seguendo il percorso 'Servizi on line - prenotazione servizi on line') oppure chiamando un numero di telefono appositamente dedicato (0432 1272734) dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.15 ed il lunedì pomeriggio dalle 15.15 alle 16.45. In tal modo saranno semplificate e snellite le procedure amministrative sia per i cittadini sia per gli Uffici.

Beneficio

Per accedere al beneficio, che viene concesso dal Comune ma erogato dall’Inps, è necessario avere tre figli minori nel proprio nucleo familiare e un Isee non superiore a 8.555,99 euro. Per l’anno 2017, le domande possono essere presentate fino al 31 gennaio 2018. Per maggiori informazioni si può visitare la pagina dedicata al beneficio nel sito web del Comune di Udine oppure il sito dell’Inps.