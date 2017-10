Delneri: «Abbiamo regalato 40 minuti e ce l’hanno fatta pagare. Su Thereau...»

UDINE - «Abbiamo fatto parecchi errori individuali e li abbiamo pagati a caro prezzo. Mi rammarico per quello perchè c’è stata superficialità in qualche situazione. Sapevamo che avevamo delle armi per poter fare un gol». L'amarezza di mister Delneri dopo la sconfitta rimediata contro la Fiorentina è palese. Una battuta d'arresto del genere, dopo la bella prova contro la Sampdoria, non ci voleva proprio. Cosa va migliorato? «L’atteggiamento di aggressività e attenzione».

Inesistenti per un tempo

La Fiorentina di Pioli ha dimostrato di essere superiore. Non c'è stata partita nei primi 45 minuti. «Abbiamo incontrato una squadra con la voglia di far bene per riuscire a riprendere il cammino che aveva perso - commenta - Una formazione molto determinata: le abbiamo concesso quaranta minuti e li abbiamo pagati a caro prezzo».

Questione di scelte

«Qualche elemento ha dimostrato troppa poca forza, abbiamo dei giocatori che hanno viaggiato, sono stati in Nazionale - afferma - Behrami, un giocatore di struttura e esperienza, ci è sicuramente mancato. Ho provato a mettere De Paul dietro la punta, poi ha fatto quella c… sul gol. Perica che dev’essere meno egoista perchè è un giocatore importante». Delneri ha infine detto la sua anche sulla prestazione di Thereau. «Probabilmente qui ha cambiato atteggiamento mentale, ma il giocatore non si è mai discusso, in area di rigore può fare la differenza e l’ha fatta anche oggi».